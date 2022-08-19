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Немецкие ремесленники потребовали от Шольца отмены санкций против РФ

Die Welt: немецкие ремесленники потребовали от Шольца отмены санкций против РФ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz/photothek.de
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Немецкие ремесленники и промышленники призвали канцлера Германии Олафа Шольца отменить наложенные на Россию санкции ради сохранения экономики страны. Об этом сообщила 19 августа газета Die Welt.

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По данным издания, торговая ассоциация немецкого округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт написала резкое письмо Шольцу с соответствующим требованием.

«Мы, как мастера, знаем из многих разговоров с нашими клиентами, что подавляющее их большинство не желает жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, заработанным кровным трудом. Вы хотите быть тем канцлером, который довел Германию до разорения? Вы действительно хотите пожертвовать своей страной?» — цитирует газета отрывок из письма.

Представители торговой ассоциации подчеркнули, что падение уровня жизни даже для среднего класса приведет к резкому снижению покупательской способности. А за этим последует и разорение мастеров.

Читатели газеты также поддержали ремесленников, согласившись с их позицией.

«Они отражают мнение миллионов жителей страны. Спасибо, что написали», — отметил Штеффен П.

Читатель с ником Монтгомери отметил в свою очередь, что введенные против РФ санкции на деле вредят больше самой Германии.

2 августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что экономия, к которой прибегают страны ЕС для того, чтобы постараться миновать энергокризис, может скоро вызвать вопросы у жителей этих стран, поскольку они привыкли к комфортным условиям.

8 июля обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Марк Фридрих заявил, что Германия в результате антироссийских санкций и безграмотной энергетической политики Берлина оказалась в наиболее масштабном за последние десятилетия кризисе, угрожающем ее существованию. По мнению автора статьи, властям страны пора признать, что антироссийские санкции не работают, а наносят удар именно по Германии.

3 июля газета Bild привела данные опроса INSA, согласно которому каждый второй немец боится замерзнуть грядущей зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией, которая наблюдается в странах Евросоюза. Также подавляющее большинство населения Германии (91%) начало ограничивать себя в расходах.

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