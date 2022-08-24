База США на границе Сирии и Ирака подверглась обстрелу

Американская военная база на нефтяном месторождении Аль-Омар в сирийском Дейр-эз-Зоре возле границы с Ираком подверглась ракетному обстрелу. Об этом 24 августа сообщил телеканал Alahad.

По объекту были выпущены пять ракет. Они упали в окрестностях базы, не причинив ущерба.

Днем ранее вооруженные силы США нанесли удары по объектам «групп, связанных» с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), которые дислоцируются в Дейр-эз-Зоре. Удары были нанесены для «защиты американского персонала» и подчеркнули их якобы «соразмерный» характер, направленный на «ограничение риска эскалации и сведение к минимуму риска жертв».

16 августа начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ адмирал Игорь Костюков заявил о том, что США расхищают ресурсы Сирии, ежедневно добывая в ней до 220 тыс. баррелей нефти. Кроме того, США готовят боевиков сирийской оппозиции и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) для осуществления терактов на подконтрольной Дамаску территории и наращивают поставки вооружения курдским группировкам.

15 августа Сирийское арабское информационное агентство сообщило, что американские военные вывезли из Сирии на север Ирака 100 цистерн с нефтью. На минувшей неделе было вывезено еще 89 цистерн с сирийской нефтью.

Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии в нарушение международных норм. На развернутых США базах ведется подготовка боевиков террористических формирований, добавил Шойгу.

19 июля во время трехсторонней встречи представителей России, Ирана и Турции президент РФ Владимир Путин констатировал, что США продолжают проводить в Сирии деструктивную линию. Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях, и призвал Тегеран с Анкарой воспрепятствовать планам Запада расчленить Сирию на несколько государств.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.