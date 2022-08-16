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ГРУ РФ уличило США в продолжении расхищения ресурсов Сирии

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Ежедневно при участии американских компаний в Сирии добывается 220 тыс. баррелей нефти, США продолжают расхищение ресурсов страны. Об этом 16 августа заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ адмирал Игорь Костюков.

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Кроме того, США готовят боевиков сирийской оппозиции и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) для осуществления терактов на подконтрольной Дамаску территории, отметил он в ходе X Московской конференции по международной безопасности.

Как Костюков обратил внимание, западные спецслужбы через подконтрольные им неправительственные организации помогают радикальным группировкам в Сирии.

«Данные факты свидетельствуют о том, что действия международной антитеррористической коалиции в Сирии и Ираке являются в значительной степени декларативными», — добавил он.

По данным спецслужбы, поставки оружия сирийским курдам наращиваются. Ежегодно на эти цели Белый дом расходует до $200 млн.

Также начальник ГРУ Генштаба РФ отметил, что сирийская армия контролирует более 80% территории страны, а радикалам при содействии Вооруженных сил России нанесен серьезный урон.

15 августа государственные СМИ Сирии сообщили, что американские военные вывезли из Сирии на север Ирака 100 цистерн с нефтью. На минувшей неделе было вывезено еще 89 цистерн с сирийской нефтью.

Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии в нарушение международных норм.

На развернутых США базах ведется подготовка боевиков террористических формирований, добавил Шойгу.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции.

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