ГРУ РФ уличило США в продолжении расхищения ресурсов Сирии

Ежедневно при участии американских компаний в Сирии добывается 220 тыс. баррелей нефти, США продолжают расхищение ресурсов страны. Об этом 16 августа заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ адмирал Игорь Костюков.

Кроме того, США готовят боевиков сирийской оппозиции и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) для осуществления терактов на подконтрольной Дамаску территории, отметил он в ходе X Московской конференции по международной безопасности.

Как Костюков обратил внимание, западные спецслужбы через подконтрольные им неправительственные организации помогают радикальным группировкам в Сирии.

«Данные факты свидетельствуют о том, что действия международной антитеррористической коалиции в Сирии и Ираке являются в значительной степени декларативными», — добавил он.

По данным спецслужбы, поставки оружия сирийским курдам наращиваются. Ежегодно на эти цели Белый дом расходует до $200 млн.

Также начальник ГРУ Генштаба РФ отметил, что сирийская армия контролирует более 80% территории страны, а радикалам при содействии Вооруженных сил России нанесен серьезный урон.

15 августа государственные СМИ Сирии сообщили, что американские военные вывезли из Сирии на север Ирака 100 цистерн с нефтью. На минувшей неделе было вывезено еще 89 цистерн с сирийской нефтью.

Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии в нарушение международных норм.

На развернутых США базах ведется подготовка боевиков террористических формирований, добавил Шойгу.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции.