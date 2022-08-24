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В Техасе из-за рекордной засухи появились следы динозавров

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Фото: REUTERS/Jordan Vonderhaar
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Рекордная засуха, установившаяся в Техасе, США, стала причиной осушения реки Пэлюкси и обнаружения на ее дне следов динозавров. Об этом 24 августа сообщил телеканал CNN.

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Следы обнаружены в русле реки в национальном парке «Долина динозавров».

Специалисты оценили возраст находки в 113 млн лет. Предполагается, что они принадлежат акрокантозавру высотой 4,5 м и весом 7 т.

По словам специалистов, обнаружены следы и завропосейдона, длина которого составляла 18 м, а вес — около 44 т.

Государственный парк «Долина динозавров» является место обнаружения множества следов динозавров, в основном древних зауроподов и тероподов, но эти следы были замечены впервые.

Считается, что следы динозавров, обнаруженные в парке, относятся к середине мелового периода, когда современный регион Даллас в Техасе находился на берегу моря.

«Большинство следов, которые недавно были обнаружены в разных частях реки в парке, принадлежат акрокантозавру», — заявила журналистам представитель парка Стефани Салинас Гарсия .

Сильная засуха наблюдается не только в США, но и в Европе. Так, 23 августа власти итальянского города Баярдо в северной области Лигурия прибегли к крайним мерам из-за настигшей Европу засухи. Для поиска новых источников воды они наняли экстрасенса.

В Болгарии более 12 тыс. человек остались без воды из-за пересохшей реки Истрецка, питавшей водой болгарский город Своге. 10 августа сообщалось, что постепенное высыхание русла главной реки Германии Рейна. 4 августа стало известно, что в Великобритании исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи из-за высоких температур.

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