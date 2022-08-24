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Итальянец одновременно заразился коронавирусом, оспой обезьян и ВИЧ

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Фото: Global Look Press/DAVIDE CANELLA
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Ученые зафиксировали первый в мире случай одновременного заражения COVID-19, оспой обезьян и ВИЧ, сообщил медицинский журнал Journal of Infection 19 августа.

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Заболевшим оказался 36-летний итальянец, который провел время с 16 по 20 июня 2022 года в Испании и после почувствовал себя плохо. У него повысилась температура до 39 °С, заболело горло. Он обратился в итальянскую больницу в городе Катания, где был переведен в отделение инфекционных заболеваний.

Сначала он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Позже у него появилась сыпь, язвенные образования распространились по телу. В результате проведенных анализов медики диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян.

При этом отмечается, что пациент, находясь ранее в Испании, имел незащищенный половой контакт.

«Наш случай указывает, что половой акт может быть преобладающим путем передачи. Поэтому полный скрининг на инфекции, передаваемые половым путем, рекомендуется делать после постановки диагноза оспы обезьян», — говорится в статье.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. 17 августа глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 92 странах мира зарегистрировано 35 тыс. случаев заболевания, умерли 12 человек.

Вирусолог Анатолий Альтштейн 18 июля сообщил, что вирус оспы обезьян не может распространиться так же широко, как коронавирус, из-за невысокой заразности. Он уточнил, что в отличие от COVID-19, который передается воздушно-капельным путем, возбудитель оспы обезьян может инфицировать человека только при близком контакте с больным.

28 июля стало известно, что, по информации ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Европе и Африке снижается, в Азии растет. 15 августа в интервью «Известиям» заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов спрогнозировал, что заболеваемость COVID-19 в России должна пойти на спад в дальнейшие две недели.

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