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В Greenpeace рассказали о спасении от пожара в лесу

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Куксин рассказал, как спастись от пожара в лесу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин рассказал, как действовать при пожаре в лесу.

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В пресс-центре НСН в среду, 24 августа, он рассказал, что если человек оказался в лесу рядом с очагом пожара, то в первую очередь ему следует соблюдать спокойствие и стараться идти поперек ветра.

«Сначала просто спокойно осмотритесь: огонь в большинстве случаев идет по лесу не очень быстро, 1–2 м в минуту. Опасность представляют в первую очередь дым и паника», — подчеркнул Куксин.

По его словам, при нахождении рядом с очагом возгорания необходимо не прятаться в оврагах, которые опасно горят, и идти в сторону лиственных деревьев, так как они горят медленнее. При первой возможности следует позвонить на номер 112 и по телефону лесной охраны, если это лес: 8 (800)100-94-00. Номер работает во всех регионах.

Главврач профилактического центра «Московская медицина» Алексей Гусев порекомендовал при нахождении в зоне задымления по возможности намочить одежду и накрыться ею с головой. Также он посоветовал найти открытые участки без деревьев и травы либо водоемы и стремиться по направлению к ним.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об уменьшении смога над московским регионом с четверга-пятницы. По его словам, тогда ветер изменит направление. Метеоролог добавил, что сложившаяся ситуация опасности не представляет, так как концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена ни разу, отмечает телеканал «360».

При этом действительно проблемной для горожан, по мнению метеоролога, может стать жара. 24 и 25 августа в столице ожидается до +30…+33 градусов, пишет REGNUM. Он уточнил, что особых перемен в погоде не стоит ожидать даже в начале следующей недели, уточняет сайт kp.ru.

В метеобюро Москвы 23 августа сообщили, что этот день стал самым жарким днем месяца в столице. Самым жарким днем летнего сезона 2022 года пока остается 11 июля. Температура воздуха составила +32,2 градуса.

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