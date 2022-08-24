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Lada в июле впервые за 13 лет стала лидером на авторынке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Отечественный бренд Lada в июле 2022 года впервые за 13 лет стал лидером на рынке новых автомобилей в Москве. В последний раз марке это удалось сделать в июле 2009 года. Об этом 24 августа сообщило агентство «Автостат».

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Эксперты отметили, что причиной успеха Lada на столичном рынке стало прекращение поставок в Россию автомобилей европейских и японских брендов. Сказалась и остановка производства машин корейских марок на российских заводах из-за санкций против РФ, а также проблемы с поставками комплектующих.

По итогам июля текущего года новые легковые автомобили Lada были куплены в Москве в количестве 684 экземпляра. Второе место у корейского бренда Kia (580 шт.), на третьем расположился китайский Geely (569 шт.).

Компания Hyundai в июле 2022 года оказалась только на четвертом месте с результатом 487 купленных машин. Замкнула пятерку лидеров еще одна марка из КНР — Сhery (474 шт.).

По оценке аналитиков, в модельном рейтинге самым популярным автомобилем в Москве в июле 2022 года стала Lada Vesta — машины этого семейства приобрели 393 москвича.

В столичный топ-5 также вошли: Geely Coolray (375 шт.), Сhery Tiggo 4 (217 шт.), Lada Granta (179 шт.) и Haval Jolion (178 шт.). Всего по итогам июля текущего года в Москве было приобретено 5078 новых легковых автомобилей. Это на 74% меньше, чем в июле 2021 года.

16 августа дилеры «АвтоВАЗа» сообщили, что завод намерен провести превентивную сервисную кампанию по прошивке комбинации приборов Lada Vesta. Обновление прошивки приборов связано с режимом некорректной работы лампы давления масла двигателя.

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