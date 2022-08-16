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«АвтоВАЗ» решил провести отзывную кампанию модели Lada Vesta

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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«АвтоВАЗ» намерен провести превентивную сервисную кампанию по прошивке комбинации приборов Lada Vesta. Об этом 16 августа сообщил портал «Лада.Онлайн».

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По информации «Лада.Онлайн», в конце июля 2022 года дилерские центры Lada начали уведомлять владельцев автомобилей Lada Vesta о необходимости проверки обновлений программного обеспечения комбинации приборов.

Обновление прошивки комбинации приборов связано с режимом работы лампы давления масла, сообщили «Лада.Онлайн» в одном из дилерских центров марки.

У дилеров Lada появилось предписание завода № 53-22 «По переконфигурированию комбинации приборов Lada Vesta».

Сообщается, что в список попали почти 43 тыс. автомобилей с датой отгрузки от 17 сентября 2019 года по 5 июля 2022 года.

Отмечается, что если ранее владелец Lada Vesta менял настройки комбинации приборов и устанавливал реальное отображение температуры двигателя, то после прошивки в рамках отзывной кампании эту настройку придется делать повторно.

Пока информации о данной отзывной кампании нет на сайте Росстандарта, как и на официальном сайте Lada.

15 августа стало известно, что за первую неделю августа в России было куплено 3342 новых легковых автомобиля Lada, что составляет 39,3% от общего объема. По модельным предпочтениям россияне чаще всего приобретали автомобили семейства Lada Granta — 2411 машин. На втором месте Lada Vesta, 439 шт.

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