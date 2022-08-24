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Ученые рассказали об особенностях разных видов растительного молока

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Фото: Global Look Press/Zacharie Scheurer
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Коровье молоко является важным источником фосфора, магния, цинка и селена, а в большинстве видов растительного молока эти питательные вещества отсутствуют. Об этом в среду, 24 августа, пишет издание Newscientist.

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Ученые Института безопасности пищевых продуктов и здоровья Бедфорд Парк изучили образцы разных видов молока на растительной основе разных торговых марок. Проводился анализ молока, сделанного из миндаля, кешью, кокоса, конопли, овса, гороха, риса или сои. Всего специалисты рассмотрели 85 образцов продуктов.

Издание уточняет, что химики определили количественное содержание минералов в образцах. Они обнаружили, что в напитках на основе гороха содержится на 50% больше фосфора, цинка и селена, чем в коровьем молоке (на 100 г: 170 мг фосфора; 360 мкг цинка; 4,43 мкг селена). Уровень магния в соевом молоке также оказался выше, чем в обычном (на 100 г: 16,1 мг).

Эксперты провели статистический анализ, на основе которого выяснили, что содержание минералов серьезно разнится в разных типах растительного молока, например в напитках на основе сои или миндаля, и даже между молоком одного и того же типа, выпускаемом под различными брендами. К примеру, разница в содержании цинка в гороховом молоке разных производителей составила 53,8%.

Издание «Газета.Ru» отмечает, что в результате проведенного исследования его авторы пришли к выводу, что альтернативное молоко может быть важным источником рассмотренных микроэлементов, но при этом следует учитывать различия между типами молока и потенциальную изменчивость внутри типа.

В целом был сделан вывод о том, что большинство растительных «молочных продуктов» содержат меньше четырех основных питательных микроэлементов — фосфора, магния, цинка и селена по сравнению с коровьим молоком. Исключением являются заменители молока, изготовленные из горохового белка, содержание которого в целом аналогично коровьему молоку.

Ранее, в июне, диетолог Алексей Калинчев рассказал о риске питания только растительной пищей. Специалист пояснил, что питание одними овощами чревато ожирением и сахарным диабетом. Он уточнил, что овощи сами по себе почти не содержат калорий, а состоят в основном из воды и клетчатки. После такого приема пищи организму требуется энергия, в результате чего человек неосознанно тянется к мучному или сладкому, обманывая его таким образом.

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