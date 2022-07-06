Диетолог рассказал о риске питания одними овощами

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что питание одними овощами чревато ожирением и сахарным диабетом.

В беседе с ИА «Ура.Ру» во вторник, 5 июля, он объяснил, что овощи сами по себе почти не содержат калорий, а состоят в основном из воды и клетчатки. После такого приема пищи организму требуется энергия, в результате чего человек неосознанно тянется к мучному или сладкому, обманывая его таким образом.

«А калории откуда взять? Без них же нельзя жить, нужна энергия. Из пирожных и конфет? То есть себя обманули, не поели нормально», — приводит слова врача телеканал «360».

Он отметил, что классический обед должен включать в себя сложные углеводы, белок и жиры, иначе в итоге такое питание может привести к ожирению и диабету, пишет RT.

Калинчев добавил, что в РФ всё больше женщин в настоящее время имеют недостаток веса и при этом избыток жировой массы. Подобный тип фигуры возникает при отсутствии полноценного питания, когда человек употребляет лишь углеводы и клетчатку.

24 июня врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе вареных овощей. По ее словам, термическая обработка овощей способна повысить ценность этих продуктов. Так, лучше отваривать морковь, помидоры и болгарский перец, поскольку после термической обработки в этих овощах активизируются полезные вещества.

В феврале британский шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла секрет идеального картофельного пюре. Как отмечает телеканал «Звезда», картофель должен быть нарезан для варки ровными кружками: благодаря этой хитрости сократится время его приготовления. Класть его следует в холодную, а не в кипящую воду. И сразу добавить достаточное количество соли. В пюре затем следует добавить сливки, предварительно разогретые, или молоко.

Прежде чем протирать картофель через сито, в него нужно добавить сливочное масло.