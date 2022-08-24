Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил об уменьшении госдолга России на треть
Мир
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каховской ГЭС
Мир
В Германии офисные здания будут отапливать до 19 градусов для экономии энергии
Общество
Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

Адвокат подтвердил задержание Ройзмана на 48 часов за дискредитацию российской армии

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.

Текст, ложь и видео: заработал закон против фейков об армии России
Суды пока ограничиваются минимальным наказанием для нарушителей

«Да, всё верно», — сказал он 24 августа, отвечая на соответствующий вопрос.

О задержании Ройзмана стало известно ранее в этот день. Правоохранители провели обыски в его квартире, офисе благотворительного фонда и частном музее. Бывшего градоначальника этапируют в Москву для проведения следственных действий.

Известно, что в 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по ст. 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям 4 марта. Согласно поправкам, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Кроме того, из документа следует, что нарушение, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей.

Если же фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022