Адвокат подтвердил задержание Ройзмана на 48 часов за дискредитацию российской армии

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.

«Да, всё верно», — сказал он 24 августа, отвечая на соответствующий вопрос.

О задержании Ройзмана стало известно ранее в этот день. Правоохранители провели обыски в его квартире, офисе благотворительного фонда и частном музее. Бывшего градоначальника этапируют в Москву для проведения следственных действий.

Известно, что в 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по ст. 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям 4 марта. Согласно поправкам, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Кроме того, из документа следует, что нарушение, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей.

Если же фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.