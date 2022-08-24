Великобритания в июне впервые в истории не покупала топливо из России

В июне Великобритания впервые за всю историю не импортировала топливо из России после введения санкций в связи с началом РФ спецоперации по защите Донбасса. Об этом 24 августа сообщил телеканал Sky News.

По данным Управления национальной статистики, импорт товаров упал до £33 млн ($39 млн), что стало самым низким уровнем с начала регистрации в январе 1997 года.

Хотя экспорт в Россию немного вырос в июне по сравнению с предыдущим месяцем, его уровень снизился на 66,9% по сравнению со среднемесячным показателям до февраля 2022 года и составил £168 млн ($198 млн).

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Великобритания одной из первых государств ввела антироссийские санкции. В частности, страна решила отказаться от покупки российских энергоносителей.

В результате снижения поставок в Великобритании значительно выросли цены на электричество и отопление. Это вызвало рост инфляции в целом.

20 августа мэр Лондона Садик Хан сообщил, что миллионы британцев предстоящей зимой не смогут оплатить отопление жилья и продукты. К записи он прикрепил инфографику агентства Bloomberg, согласно которой размер среднего годового счета за электроэнергию в январе 2023 года может превысить £4 тыс. (280 тыс. рублей).

17 августа стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1%, с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.

Тогда же тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить недовольство бездействием правительства Великобритании на фоне экономического кризиса.