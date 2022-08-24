Правозащитники Германии призвали ЕС не возрождать времена железного занавеса

Решение о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам напоминает об истории ФРГ прошлого века, поэтому правозащитники написали письма в ряд организаций с призывом пресечь возрождение времен железного занавеса, узнали в среду, 24 августа, «Известия».

Ассоциация по защите от дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) обратилась к уполномоченным по правам человека ФРГ Луизе Амтсберг и Евросоюза (ЕС) Имону Гилмору, а также к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Коксу с требованием прекратить дискриминацию россиян по национальному признаку.

«Мы считаем, что свобода передвижения — это великое благо, за которое восточные немцы боролись в коммунистическую эпоху. Для нас свобода передвижения является ценным активом. Вот почему мы написали открытое письмо канцлеру [Олафу Шольцу] и уполномоченным по правам человека Германии и ЕС, а также председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы», — заявил «Известиям» президент VADAR Ульрих Ойме.

В письме указано: явно дискриминационная политика напоминает времена железного занавеса, разделившего Европу и прежде всего Германию надвое, разделила семьи и заморозила взаимопонимание между народами.

«В этом контексте хотелось бы напомнить, что во времена железного занавеса демократии Запада призывали руководство ГДР и других коммунистических государств предоставить свободу передвижения их гражданам. Для нас свобода передвижения — это право человека, а не привилегия», — отметили правозащитники в своем письме.

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