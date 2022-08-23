Мать Вовк рассказала о причинах службы дочери в ВСУ

Мать Натальи Вовк, которая подозревается в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, заявила, что ее дочь пошла на службу в ВСУ, чтобы поднять двоих детей. Женщина сообщила, что ее дочь действительно проходила службу в ВСУ, но это было еще до военных действий на территории Донбасса.

«Я знаю, что она пошла, чтобы детей поднять двоих. Она пошла в мирное время туда. Она служила в ВСУ еще до войны. После войны она ушла оттуда. Она там проработала года два», — сказала мать Вовк.

По словам женщины, когда украинские военные обстреливали жилые дома в Мариуполе, ее дочь находилась в подвале, как и обычные жители, а позже она уехала за границу.

«…Потом во всей этой суматохе я узнала, что она за границу вывезла своих детей. Я даже сама не знала ничего. Она потом даже извинилась. У нас связи не было, чтобы нам позвонить», — призналась мать Вовк.

Женщина добавила, что для нее стало полной неожиданностью известие о том, что ее дочь оказалась в Эстонии.

Ранее 23 августа отец Натальи Вовк рассказал о том, что его дочь посещала Европу в качестве беженки. Также он сообщил, что она служила в ВСУ. При этом он отметил, что Вовк не принимала участия в так называемой антитеррористической операции Киева, которая представляла собой обстрелы мирных городов Донбасса.

22 августа двоюродная сестра подозреваемой также сообщала о том, что Наталья Вовк служила в Вооруженных силах Украины и что она устроилась туда по инвалидности.

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По данным ФСБ России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

Федеральная служба безопасности 22 августа также опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

В Следственном комитете России допустили, что к убийству журналистки Дарьи Дугиной, помимо Вовк, могут быть причастны другие лица.