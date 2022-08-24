«Команда с таким статусом, как «Локомотив», должна быть выше»
Скандалы вокруг футбольного клуба «Химки» стали одной из главных историй начала нынешнего сезона РПЛ. Успешно стартовавшая подмосковная команда после четвертого тура лишилась своего главного тренера. Когда она шла в первой пятерке, Сергея Юрана без объяснения причин уволили, заменив на Николая Писарева, при котором сыграно два матча, и оба проиграны.
В шестом туре химчане уступили дома московскому «Локомотиву» со счетом 0:3, опустившись на девятую строчку в таблице. Этот матч был особенным для нападающего «Химок» Александра Долгова, одного из лучших бомбардиров нынешнего чемпионата России, забившего три гола, ни разу не выйдя на поле в стартовом составе. Уроженец Воронежа — воспитанник «Локомотива», в котором он до рос до выступлений во второй лиге в составе фарм-клуба «железнодорожников» — «Казанки». Из родного клуба 23-летний футболист ушел в 2019 году.
А в декабре 2020 года забил победный гол в концовке домашнего матча «Химок» против «Локо» (3:2), после которого столичный клуб покинули тогдашний председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе. До сих пор не ясно, повлияло ли на их судьбу то поражение, но многие болельщики вспоминали этот матч на прошлой неделе, когда пошли слухи, что неудача в Химках может стоить должностей нынешнему руководству, часть которого пришла как раз полтора года назад.
В интервью «Известиям» Долгов прокомментировал результаты «Локо», идущего на 12-м месте, поделился мнением о закрытии фарм-клуба «железнодорожников» и объяснил, почему у «Химок» ухудшились результаты.
«Удивился, когда увидел эти новости»
— Последний матч с «Локомотивом» был особенным, учитывая ваше прошлое?
— Обычный рядовой матч против конкретного соперника в чемпионате. Да, понятно, что я выпускник академии «Локомотива», но не более того. Игроком основного состава я не был. Поэтому для меня этот матч обычный.
— Перед игрой СМИ писали, что при неудачном для «Локо» результате его генеральный директор Владимир Леонченко и спортивный директор Томас Цорн могут покинуть свои посты. Не было мысли, что можете вновь подписать приговор руководству бывшего клуба, как сделали это в декабре 2020 года для Мещерякова и Кикнадзе своим голом?
— Конечно, хотелось забить. Вообще, в каждой игре надо выходить на поле и забивать голы. Тем более, что играл с командой, выпускником академии которой являюсь. Так что хотелось проявить себя забитым мячом. Но не думал о том, что в команде соперника могут кого-то поменять, снять с должности. Мыслей об этом не было.
— Почему вы ушли из «Локомотива», хотя тогдашнее руководство декларировало задачи больше подтягивать в основу игроков из «Казанки» и молодежного состава и даже критиковало Юрия Семина за якобы недостаточное доверие вашему поколению?
— Наверное, неправильно было бы комментировать решение руководства. Просто ушел. Потому, что были предложения от других команд. В итоге выбрал «Ростов».
— Сильно расстроились, когда этим летом закрыли «Казанку»?
— Не то, чтобы расстроился... Просто, это немного неожиданное решение. Это был такой трамплин для многих игроков. Помимо меня это, к примеру, Владислав Карапузов (полузащитник «Динамо». — «Известия»), Николай Поярков (защитник «Ростова». — «Известия»), которые сейчас выступают в Премьер-лиге. Поэтому, просто удивился, когда увидел эти новости.
— Сильно вам помогла «Казанка» в карьере?
— Да. Ты играешь не против молодежных команд, а против игроков второй лиги. Мне кажется, для молодых футболистов это то, что нужно для развития.
«Всерьез об этом никто не задумывается»
— Сейчас даже после двух подряд поражений «Химок» «Локомотив» ниже вас в таблице. Сильно удивлены тем результатам, что показывает ваш бывший клуб?
— Конечно, ситуация, в которой оказался «Локомотив»… Команда с таким статусом должна быть выше — даже после такого непродолжительного отрезка в пять-шесть матчей. Но я думаю, что все у «железнодорожников» наладится. Произойдут какие-то перестановки, чтобы команда вернулась наверх.
— Что случилось с «Химками» в последних двух матчах? Смена тренера повлияла на эти поражения?
— Да нет. Что с «Ахматом» (1:3), что с «Локомотивом» вроде бы игра была хорошая с нашей стороны. Думаю, что эти поражения — дело случая.
— После победы над «Торпедо» (3:1) в последнем матче Юрана во главе «Химок», в котором вы забили два гола, еще не зная о его будущем увольнении, вы в интервью Championat.com заявили о вере, что в будущем Сергей Николаевич доверит вам место в стартовом составе. Получается, теперь это возможно только, если продержитесь в клубе до его следующего назначения?
— Посмотрим, что будет потом (смеется).
— Напрягает, что только на замену выходите?
— Я думаю, любому футболисту хочется больше играть, выходить в стартовом составе. Но моя задача — работать на тренировках. А тренерский штаб уже решит.
— На что в этом чемпионате могут рассчитывать «Химки»?
— Будем идти от игры к игре, стараться по-максимуму набирать очки. Дальше посмотрим. Пока сложно что-то говорить — чемпионат только начался.
— Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов заявил, что перед командой стоит задача превзойти результат позапрошлого сезона, когда вы под руководством Игоря Черевченко стали восьмыми. Это реально?
— Думаю, вполне реально. Сейчас чемпионат более-менее ровный, не считая наши топ-команды, у которых легионеры хорошего уровня. Поэтому считаю, что все шансы на это есть.
— Каково вам, воспитаннику «Локо», находиться в команде, сплошь составленной из бывших спартаковцев?
— Да никак особо. Понятно, что какие-то шутки об этом есть у нас на тренировках, но не более того. Всерьез об этом никто не задумывается.