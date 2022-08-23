Германская оппозиция организует митинг с требованием запустить СП-2

Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует провести 8 октября большой митинг в Берлине. Целью собрания станет добиться от властей ФРГ запуска газопровода «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 23 августа, рассказал лидер АдГ Тино Крупалла в беседе с журналистами.

«Мы поддержим граждан и дадим им возможность высказаться. 8 октября мы планируем проведение большого митинга здесь, в столице, на котором четко заявим: «Северный поток – 2» вместо сборов на газ. Мы заявляем: «Нет, эта экономическая война не в интересах граждан», — озвучил мнение партии Крупалла.

Он привел данные опроса немецких телеканалов RTL и N-TV, по сведениям которых 60% граждан Восточной Германии и около 40% жителей западной выступают за запуск СП-2.

Ранее в этот же день президент Польши Анджей Дуда призвал европейские страны полностью демонтировать трубопровод «Северный поток – 2». По его словам, Запад должен принять такую меру в ответ на проводимую спецоперацию РФ на Украине.

Сертификация «Северного потока – 2» и его ввод в эксплуатацию были приостановлены 23 февраля после признания российским президентом Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Оператор проекта попал под санкции.

Однако из-за дефицита газа в Европе в Германии всё чаще звучат призывы запустить газопровод в работу. Например, эту точку зрения озвучивал вице-спикер парламента ФРГ Вольфганг Кубицки.

По его мнению, полный отказ от российских ресурсов возможен только после того, как Германия наполнит все газовые хранилища и сможет стать независимой от поставок российского топлива.

Впрочем, к примеру, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает, что запуск трубопровода означал бы уступки России. Он подчеркнул, что Германия должна разработать новые источники энергии, чтобы не зависеть от российского газа.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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