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Макрон на саммите «Крымская платформа» призвал не идти на компромиссы с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны не проявлять слабость и не идти на компромиссы с Россией. Об этом он заявил 23 августа в ходе второго саммита «Крымской платформы».

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«Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — сказал Макрон.

Россия сделала выбор, несмотря на все принятые на себя обязательства, отметил французский лидер. Как добавил Макрон, Киев может рассчитывать на долгосрочную поддержку Франции.

В ходе выступления на «Крымской платформе» премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении новых санкций против 62 граждан и одного оборонного предприятия России.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил о намерении ФРГ продолжать вводить санкции в отношении РФ и поставлять Киеву вооружения, добавляет «Газета.Ru». Политик напомнил, что Запад не признает попыток присоединения украинских территорий к России.

Также Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине.

20 августа читатели газеты Le Figaro негативно отреагировали на слова Макрона, который призвал французов быть готовыми «заплатить цену за свободу» и поддержать Украину. Пользователи заявили, что не собираются платить за неверные решения французского лидера, и выразили мнение, что лучшей поддержкой для Украины будет снятие антироссийских санкций.

Также в августе депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли заявил о неэффективности антироссийских санкций и призвал отменить их. Депутат также указал на ошибку Макрона, который, по его мнению, по собственному недомыслию лишился возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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