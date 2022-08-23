Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине

Канада и ФРГ согласовали пакет военной помощи Украине, включающий в себя системы противовоздушной обороны (ПВО) и бронемашины. Об этом 23 августа заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы продолжим поставлять оружие. Мы поставили на рельсы новый пакет, включающий другие современные системы ПВО, гранатометы, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — сказал он на саммите «Крымская платформа».

Также Шольц отметил, что Запад продолжит оказывать санкционное давление на Россию и оказывать поддержку Украине.

22 августа DW сообщила, что министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия. В ведомстве отказались согласиться на ослабление бундесвера ради поставок оружия Киеву, ссылаясь на то, что Берлин не может пойти на такие риски ввиду якобы исходящей угрозы со стороны России.

18 августа газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщила, что шесть крупных европейских стран не дали никаких двусторонних военных обещаний Украине в июле. В материале отмечается, что с конца апреля военная помощь Киеву существенно снизилась.

13 августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев не исключил, что по мере поставок Киеву западного дальнобойного оружия «географические задачи» российской спецоперации будут расширяться.

Вместе с тем он отметил, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».