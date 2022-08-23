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В Совфеде заявили о двуличии Макрона

Председатель комитета СФ Карасин заявил о двуличии Макрона после слов про Россию
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона говорят о двуличии французской политики. Об этом 23 августа заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Таким образом он прокомментировал призыв Макрона не идти на компромиссы с Россией.

«Благодаря таким высказываниям французского президента двуличие становится характерной чертой французской политики. <…> И это прискорбно, потому что никто, к сожалению, из политической элиты Франции не ловит его на этих противоречиях. Нам это очевидно, но хорошо, чтобы журналисты и политики Франции были более требовательны к своему президенту», — сказал Карасин.

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Свое высказывание Макрон сделал ранее в этот день, выступая на саммите «Крымская платформа» в онлайн-формате. Он отметил, что Россия сделала свой выбор, несмотря на все обстоятельства.

Между тем французский лидер 19 августа инициировал телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств отметили важность скорейшего направления на Запорожскую атомную электростанцию миссии Международного агентства по атомной энергии, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку.

10 августа депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли указал на ошибку Макрона, который, по его мнению, по собственному недомыслию лишился возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что президент страны присоединился к «антироссийскому хору», что противоречит особой объединительной роли Франции во всей Европе.

8 августа сообщалось, что больше половины жителей ряда ведущих стран Евросоюза высказываются против введения новых антироссийских санкций, если они будут способствовать дальнейшему ухудшению уровня жизни населения. Наибольший процент высказавшихся против оказался среди французов, 63% опрошенных из которых полагают, что это неоправданная мера, если рассматривать ее в контексте возможных для их страны последствий.

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