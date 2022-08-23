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В Италии увидели в западных санкциях пользу для России

Лидер итальянской партии «Лига» Сальвини: введенные против РФ санкции идут только на пользу ее экономике
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Фото: Global Look Press/Claudio Furlan
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Бывший министр внутренних дел Италии, лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини указал 23 августа на отсутствие эффективности санкций против России.

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Выступая на политическом форуме в Римини, он отметил, что впервые в истории «зарабатывает тот, кто находится под санкциями». По его словам, введенные против РФ санкции должны были оказать давление на экономику страны, однако, «как показывают цифры, они идут только на пользу экономике».

«С санкциями против России надо смотреть на цифры. ‹...› Впервые в истории зарабатывает тот, кто находится под санкциями», — цитирует его ANSA.

Сальвини также отметил, что не хочет, чтобы санкции «разжигали войну», и выразил надежду на то, что в Брюсселе об этом подумают.

18 августа журналисты французского телеканала France 2 отметили, что экономика России хорошо противостоит западным ограничениям. Они также признали, что ассортимент супермаркетов в Москве не отличается от любого другого западного магазина.

16 августа финансисты рассказали CNBC об устойчивости российской экономики. По их словам, российская экономика на фоне санкций и ухода зарубежных компаний устойчива, она «барахтается, но не тонет».

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 11 августа обнародовал макропрогноз, согласно которому российская экономика должна выйти на плановый рост к 2025 году и по 2030-й будет прогрессировать в диапазоне 2,2–2,7%.

7 августа бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt заявил, что экономическая война, развязанная Западом против России, дала обратный эффект и санкции Запада оказали услугу России.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Он отметил, что из-за этого в странах Запада растут цены, а инфляция зашкаливает.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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