Голос не тетка: как распознать телефонного афериста

Россияне всё реже поддаются на уловки телефонных аферистов. Некоторые даже ждут звонков от них, чтобы в каком-то смысле разнообразить досуг. Между тем специалисты по безопасности не советуют вести беседы с незнакомцами, чтобы не попасть под их влияние. Как распознать телефонного мошенника, какие люди находятся в группе риска и все ли могут переиграть манипулятора — в материале «Известий».

Голосовое общение

Кажется, уже не осталось россиян, которым хотя бы раз не позвонили фальшивые следователи или мнимые сотрудники банковских служб безопасности. Наши соотечественники научились игнорировать звонки с незнакомых номеров, отдавая себе отчет в том, что такая беседа может обойтись слишком дорого. Тем не менее не все способны отличить жулика от порядочного собеседника. Данные опроса ВЦИОМа говорят о том, что за последние полгода подавляющее большинство респондентов (83%) сталкивались с телефонными мошенничествами. При этом денежный ущерб понес каждый десятый. По информации Центробанка, за I квартал 2022 года кибермошенники похитили у клиентов банков РФ 3,3 млрд рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее.

Эксперты Академии безопасности Ольги Бочковой отмечают, что большинство тех, кто поддается на уговоры мошенников, плохо образованы в финансовых вопросах и мало смыслят в вопросах безопасности. Людям нужно повышать уровень осведомленности относительно мошеннических схем, знать способы защиты своих средств, считают в академии. Этому надо учиться, как и многому другому в жизни.

Голос не тетка Фото: Global Look press/Karl-Josef Hildenbrand

— Растерянный и напуганный человек не знает, как защитить свои финансы. Аферист, в свою очередь, чувствует, что потенциальная жертва растеряна, не способна мыслить логически. Жулик начинает манипулировать человеком: запугивает, торопит, не дает времени на обдумывание, убеждает действовать прямо сейчас, иначе последствия будут необратимы , — комментирует основатель Академии безопасности, клинический системный семейный психолог Ольга Бочкова.

Не все способны устоять под натиском подобных манипуляций. По мнению специалиста, людей обычно подводят два пункта: угроза и срочность.

— Все виды мошенничества построены на том, чтобы вызвать у потенциальной жертвы очень сильные эмоции (страх или восторг) и при этом поставить ее в ситуацию нехватки времени. Под влиянием эмоций и в режиме цейтнота сложно рассуждать рационально, потому многие люди и попадаются на крючок , — дополняет практикующий клинический психолог, эксперт программы «Травли NET» Мария Афонина.

Эксперт отмечает, что аферисты действуют напористо и часто использует в речи глаголы в повелительном наклонении («пришлите», «введите», «сделайте»). Люди теряются и под влиянием сильных эмоций поддаются на обман. Между тем определить, что звонит аферист, не так уж сложно, если не терять самообладания.

Голос не тетка Фото: Global Look press/57stock

— Следует насторожиться, если во время телефонного звонка на заднем фоне слышны какие-то голоса, а речь абонента не очень складная, изобилует разговорными словами, угрозами или призывами к совести человека. Мошенники выясняют персональные данные, например номера банковских карт, CVV-код, пароль от входа в кабинет. Такие расспросы уже свидетельствуют о том, что беседу ведет аферист , — разъясняет Ольга Бочкова.

Мария Афонина считает звонки от «сотрудников банка» одним из самых распространенных и опасных видов мошенничества. Жулики делают всё для того, чтобы обман выглядел правдоподобно.

— Аферисты говорят: «По вашей карте замечена подозрительная активность, мы ее заблокируем и перевыпустим, вам только нужно назвать код, который придет по SMS». Часто код приходит действительно от конкретного банка, так как мошенники от имени жертвы уже выпускают карту и для завершения начатого им нужен только код , — предупреждает Мария Афонина.

Коварство этого мошенничества в том, что, увидев SMS-сообщение от своего банка, люди верят обманщикам и совершают необдуманный шаг.

Пранкер, я тебя знаю

Известный российский психолог, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин подчеркивает, что немалая часть россиян всё-таки воспринимает тревожные звонки критически. Об этом также свидетельствуют результаты опроса — самостоятельно определить, что звонит мошенник, в разговоре удавалось каждому второму россиянину.

— Но есть категория людей — эмпатийная, сопереживающая, доверчивая. Они находятся в группе риска. Умелый пранкер с хорошей манипулятивной речью способен за короткое время втереться им в доверие, — комментирует эксперт.

По словам психолога, речь телефонных аферистов отточена, поскольку их деятельность поставлена на поток — ежедневно они повторяют одно и то же множество раз. Жулики прекрасно понимают, что когда человек получает тревожную информацию, рассудок словно теряется, сознание перестает работать ясно и четко.

Голос не тетка Фото: Global Look press/Franziska Ritter

— У операторов этих служб есть целые сценарии и различные варианты бесед. По такому принципу действует цыганка на улице — наблюдая за жертвой, она тараторит то, что, на ее взгляд, поможет запугать и раскошелить конкретного человека. Технология одна: манипуляция, воздействие на слабые места, умение задеть за живое, родное, близкое, поселить в сознании страх за жизнь и здоровье , — предостерегает Рамиль Гарифуллин.

Такое качество, как сопереживание, играет с людьми злую шутку. По словам психолога, в ловушку афериста чаще всего попадают люди, которые быстро «заводятся» — то есть между полученной информацией и сопереживанием у них весьма короткий временной промежуток. Эмпатийный человек быстро ставит себя на место другого — срабатывает рефлексия. В подобных ситуациях везет тем, кто меньше рефлексирует.

— Флегматик, скорее всего, не окажется в зоне риска, не отнесется серьезно и внимательно к такому звонку. Меланхолик может «завестись» под воздействием тревожного звонка. Холерики критически относятся к миру, для них любой диалог или обращение — это нападение. Они изначально настроены так, что даже в хорошем человеке могут увидеть жулика, а обычный звонок воспримут как опасность. Симпатичные, добродушные сангвиники в группе риска, потому что у них расстояние между информацией и реакцией на нее очень короткое , — разъясняет эксперт.

Голос не тетка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Мария Афонина подчеркивает, что жертвы аферистов — обычные живые люди, которые подвержены эмоциям, способны переживать, уставать, торопиться. В такие «нересурсные» моменты они становятся более уязвимыми для мошенничества, особенно если речь заходит о безопасности близких людей.

— Мошенники часто выдают себя за родственников, которые оказались в сложной ситуации и срочно нуждаются в деньгах. Человеку приходит SMS примерно такого содержания: «Мама, срочно переведи мне деньги, позже всё объясню». Жулики рассчитывают на то, что человек испугается за своего близкого (особенно если не сможет в тот же момент до него дозвониться), запаникует и примет неверное решение, — рассказывает Афонина.

Манипулирование с помощью простых человеческих слабостей, по мнению психотерапевта, тоже помогает телефонным гангстерам одержать победу над податливым абонентом. Например, аферисты присылают сообщение, что человек выиграл серьезный приз или крупную денежную сумму, но чтобы получить выигрыш, нужно позвонить или отправить сообщение на определенный номер. В этом случае мошенники делают ставку на позитивные эмоции — эйфорию от неожиданной удачи и желание быстро получить выгоду. Если человек поддается на уловку, то теряет большие деньги.

Держим оборону

По словам основателя Академии безопасности Ольги Бочковой, действенный технический способ защиты от мошенников — поставить на смартфон специальную программу, которая позволяет распознавать входящие звонки, в том числе отображает большинство подозрительных вызовов.

— А самый простой вариант — сбросить звонок, связаться с финансовой организацией по официальным номерам телефонов и уточнить, действительно ли с вашим счетом, картой или деньгами есть какая-то проблема. Как только вы убедились, что вас пытались обмануть, заблокируйте номер мошенников , — говорит Бочкова.

Если же незнакомый абонент представляется, например, следователем, то эксперт советует попросить его отправить официальное письмо по почте — именно так строится официальное общение с правоохранительными органами. После этого надо попрощаться и отключить звонок.

Голос не тетка Фото: Global Look press/Sean Kilpatrick

— Нельзя доверять услышанной по телефону информации, даже если вам назовут реальные ФИО начальников отделов, служб безопасности и т.д. Такие данные можно найти в открытом доступе, и аферисты этим пользуются, чтобы сбить людей с толку , — продолжает Ольга Бочкова.

В обычных условиях всякую спорную информацию рекомендуется не спеша «переварить», отстраниться от нее, поразмышлять, а потом заново вернуться к вопросу. Но в телефонной беседе опытный пройдоха не даст человеку это сделать. Поэтому, когда звонит незнакомец и приходится все-таки отвечать на его вопросы, Рамиль Гарифуллин советует вести разговор так, чтобы переиграть собеседника, если он окажется манипулятором. По словам психолога, нужно довести разговор от обычного короткого контакта (когда нет возможности быстро сориентироваться и принять правильное решение) до так называемого уровня связи — общаться подольше, чтобы почувствовать, когда аферист даст сбой.

Жулики обычно работают по шаблону, по заготовленным текстам и не станут разговаривать слишком долго — им надо делать план.

— Манипулятор не любит резких движений, не хочет, чтобы его рассматривали под нежелательным ракурсом. Если общаться детально, аферист не ответит на подробные расспросы. Станет понятно, что этот человек не эрудирован, не владеет темой и у него нет времени на разговор. В этом случае, если вы не прекратите диалог, он сделает это сам , — говорит Рамиль Гарифуллин.

Вечер в хату

В социальных сетях россияне часто делятся своими вариантами вывода жуликов на чистую воду. От вошедшей в анекдоты фразы «Вечер в хату, арестанты» до целых спектаклей с шутками и иронией. Например, находчивые россияне «рекламируют» незнакомцам немыслимые товары и придуманные услуги или доводят жуликов до бешенства, отвечая на вопросы вопросами.

— Когда мне начинают задавать наводящие вопросы — например, в каком городе я живу, — я называю мелкий населенный пункт в глубинке. Обычно абоненты теряют ко мне интерес и обрывают разговор, ссылаясь на плохую связь. Видимо, их интересуют только «продвинутые» горожане. Если спрашивают про счета в банках, то могу ответить, что в банках у меня варенье, да и то забродило. В таких случаях телефонная беседа тоже обрывается, — говорит москвичка Виктория Андреева.

Голос не тетка Фото: Global Look press/Marijan Murat

По словам женщины, она вступает в разговоры с незнакомцами, потому что работает удаленно и ограничена в общении. Однако подобным образом целесообразнее вести себя всё-таки тем, кто уверен в себе и не боится увязнуть в болоте беседы с опытным манипулятором. Чтобы не искушать судьбу, Ольга Бочкова советует не продолжать разговор, пытаясь обхитрить жуликов. По мнению эксперта, человек может не заметить, как начнет беспокоиться и верить словам звонящего, а это то, что нужно проходимцам.

— Не стоит бояться сбрасывать звонок — чаще всего мошенники не будут концентрироваться именно на вас. Им проще позвонить другому человеку, который быстрее поверит в обман, чем пытаться разубеждать сомневающегося. Сохраняйте критическое мышление и перепроверяйте информацию у официальных источников , — подчеркивает Бочкова.

Мария Афонина также предостерегает от излишней самоуверенности тех, кто ждет звонков от мошенников, чтобы развлечься во время разговора, а потом рассказать друзьям о том, как ловко удалось провести обманщиков. Этим людям стоит учесть, что жулики в отместку могут разместить их номер на каком-нибудь ресурсе, организовать спам. Но самое неприятное — это то, что на затянувшейся беседе мошенники будут отрабатывать свои схемы, доводя их до совершенства.

Чтобы не лезть в дебри, Афонина рекомендует отвечать максимально кратко и нейтрально, например: «Спасибо за информацию, я перезвоню в свой банк, когда освобожусь, и решу проблему там со специалистом».

Голос не тетка Фото: Global Look press/Christophe Gateau

— После этой фразы нужно сразу сбросить звонок, заблокировать номер, позвонить в банк (по официальным телефонам) и сообщить о ситуации. Сотрудники финансовой организации уточнят, что клиент уже успел сказать мошенникам, чего ему стоит опасаться и как лучше поступить. У многих банков есть база, куда заносится «опасный» номер — тем самым вы поможете избежать проблем другим людям , — говорит Мария Афонина.

По мнению Рамиля Гарифуллина, бдительность, безусловно, важна, но при этом неправильно совсем изолироваться от мира в страхе перед возможным обманом.

— Есть люди, которые целыми днями защищаются от каких-то несуществующих бед, а когда беда реально приходит, то не могут отреагировать правильно , — говорит эксперт.