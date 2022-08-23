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В Риге снесли часть памятника Освободителям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Риге 23 августа снесли часть памятника Освободителям. В распоряжении «Известий» появилось видео демонтажа.

На данный момент рабочие снесли только первого солдата из композиции памятника.

Снос памятника Освободителям Риги начался ранее во вторник. Отмечалось, что у памятника дежурят сотрудники полиции, по периметру территории располагается не менее 10 микроавтобусов стражей порядка.

Днем ранее начались подготовительные работы по демонтажу памятника. Мемориал планируют ликвидировать до 15 ноября. Стоимость работ оценена в €2,1 млн.

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Тогда же порядка 50 человек протестующих против сноса памятника собрались в рижском парке Победы. Они не вступали в дискуссии, не спорили и не ругались, показывали документы при необходимости, некоторые выкрикивали фразы «Фашизм не пройдет». Примерно в 19:35 полиция разогнала большую часть протестующих. К 19:40 были задержаны пять человек.

До этого, 3 августа, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован. По его словам, ни один из элементов монумента не представляет художественной ценности, так якобы ему сообщили в Музее оккупации в Риге. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

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