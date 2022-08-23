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В ДНР задержан планировавший теракт на референдуме диверсант

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержан диверсант, который планировал теракт на территории республики при проведении референдума. Об этом 23 августа сообщил журналистам пресс-офицер министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов.

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«В министерство государственной безопасности ДНР обратился гражданин Украины Карпенко Евгений, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чешской Республики, был завербован украинскими спецслужбами», — сообщил он.

После вербовки украинец прошел обучение по огневой подготовке и минному делу. После этого украинские спецслужбы отправили на территорию ДНР для проведения теракта в момент проведения референдума по вхождению республики в состав РФ, отметил представитель МГБ ДНР.

Накануне в Мелитополе был задержан бывший украинский офицер, подозреваемый в совершении диверсий. Правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого.

27 июля глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал, что референдум о вхождении республики в состав России может пройти в середине сентября. В ДНР создадут штаб референдума по примеру Луганской Народной Республики (ЛНР), а провести его было бы целесообразно в один день с ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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