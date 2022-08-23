В ДНР задержан планировавший теракт на референдуме диверсант

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержан диверсант, который планировал теракт на территории республики при проведении референдума. Об этом 23 августа сообщил журналистам пресс-офицер министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов.

«В министерство государственной безопасности ДНР обратился гражданин Украины Карпенко Евгений, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чешской Республики, был завербован украинскими спецслужбами», — сообщил он.

После вербовки украинец прошел обучение по огневой подготовке и минному делу. После этого украинские спецслужбы отправили на территорию ДНР для проведения теракта в момент проведения референдума по вхождению республики в состав РФ, отметил представитель МГБ ДНР.

Накануне в Мелитополе был задержан бывший украинский офицер, подозреваемый в совершении диверсий. Правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого.

27 июля глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал, что референдум о вхождении республики в состав России может пройти в середине сентября. В ДНР создадут штаб референдума по примеру Луганской Народной Республики (ЛНР), а провести его было бы целесообразно в один день с ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».