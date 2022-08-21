В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ

В Мелитополе задержан бывший украинский офицер, подозреваемый в совершении диверсий. Об этом сообщили в администрации города в воскресенье, 21 августа.

Как отметили власти Мелитополя, экс-офицер вооруженных сил Украины (ВСУ) вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме.

Правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого.

«Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима», — говорится в сообщении администрации в ее Telegram-канале.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов 19 августа сообщил, что украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор ЛЭП недалеко от Мелитополя. Подача электроэнергии при этом не нарушилась. Еще одну диверсию удалось предотвратить: полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку на одной из опор ЛЭП, специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили устройство.

16 августа лидер организации «Гражданский корпус «Азов» (создана при одноименной группировке, которая признана террористической и запрещена в РФ) Вадим Кравченко рассказал корреспонденту «Известий», как радикалов в Херсоне готовили к диверсиям и покушениям на чиновников.

Он сообщил, что координировал группы диверсантов и следил за перемещениями военной техники и представителей администрации региона. По его словам, планировался взрыв на железной дороге и поджог паспортного стола.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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