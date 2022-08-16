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Боевик «Азова» рассказал о подготовке диверсий и покушений в Херсоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Лидер организации «Гражданский корпус «Азов» (создана при одноименной группировке, которая признана террористической и запрещена в РФ), Вадим Кравченко 16 августа рассказал корреспонденту «Известий» Ивану Литомину, как радикалов в Херсоне готовили к диверсиям и покушениям на чиновников.

По его словам, он координировал группы украинских диверсантов и следил за перемещениями военной техники и представителей администрации региона.

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Кравченко подчеркнул, что планировался взрыв на железной дороге, а также поджог паспортного стола.

«На меня вышел человек из ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины — Ред.) с позывным «Феникс», он говорил, чтобы мы подожгли паспортный стол. Там после этого задержали людей, которые пытались это сделать. Они хотели, чтобы мы подожгли паспортный стол, но я отказался потому что это слишком рискованно», — сказал он.

Также он отметил, что у украинских спецслужб был ряд «целей» покушений, за которые они были готовы платить. Они хотели ликвидировать Игоря Семенчева, чиновника Дмитрия Савлученко и Георгия Тамбовцева. Он указал на то, что за их устранение обещали от $2 тыс. до $20 тыс.

Ранее в этот день Литомин сообщил, что в Херсоне задержали участников организации «Гражданский корпус «Азов».

Задержанные планировали совершить покушения на представителей региональных властей и устроить теракты в паспортном столе и типографии, где печатаются анкеты на получение гражданства России.

В ходе обыска у неонацистов обнаружили много символики боевиков «Азова» и «Правого сектора» (запрещены в РФ), нацистскую литературу и листовки с призывами к убийству российских военных.

До этого, 10 августа, сообщалось о задержании группы пособников Службы безопасности Украины (СБУ) в Голопристанском районе Херсонской области. Были задержаны четыре человека. Они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники.

Между тем российские военнослужащие 5 августа ликвидировали «спящую ячейку» участников территориальной обороны Украины в Херсоне. Были установлены личные данные 16 членов группы, включая командира взвода и командира отделения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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