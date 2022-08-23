В Германии призвали граждан принести «личные жертвы» в борьбе с Россией
Глава комитета бундестага Германии Мари-Агнес Циммерман во вторник, 23 августа, призвала немецких граждан принести «личные жертвы» для борьбы с правительством России и всеми теми, кто «хочет разрушить демократическую жизнь». Об этом она сообщила в интервью региональному издательству Funke Mediengruppe.
«Это также потребует личных жертв от всех нас, но мы не должны становиться слабыми, несмотря ни на что», — рассказала Циммерман.
Она также подчеркнула необходимость оказания помощи, в которой нуждаются граждане ФРГ, «с трудом справляющиеся с ростом цен».
21 августа депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн назвал абсурдным утверждение, что санкции вредят России больше, чем Германии.
За день до этого читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на предложение премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана заменить душ на обтирание влажной тряпкой. Некоторые возмутились, а другие не без иронии предположили, что скоро они получат ответы на вопросы, сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета и как уменьшить количество этих походов.
12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.
Между тем глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер 9 августа призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Однако в итоге сами столкнулись с их последствиями. Экономисты предупреждают Европу о риске рецессии, цены на продукты и бензин во многих европейских государствах и в США побили многолетние рекорды, как и инфляция.