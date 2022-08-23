При обстреле Донецка есть раненные и погибшие
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка, предварительно есть раненные и погибшие, сообщил 23 августа мэр города Алексей Кулемзин.
«По предварительной информации, в центре Донецка есть погибшие и раненые. Попадание в районе бульвара Пушкина», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в этот же день Кулемзин сообщил о нанесении украинскими войсками ударов по жилым кварталам Ворошиловского и Калининского районов Донецка. Позднее он добавил, что под обстрелом находится центр города, обстрелы в том числе ведутся в районе торгового центра Green Plaza. По словам мэра, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом.
Украинские войска регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса.
Накануне представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ночью украинские подразделения обстреляли территорию республики с использованием боеприпасов НАТО. Десять снарядов натовского калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка.
20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель. До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны ВФУ. Тогда же из-за ракетного удара ВСУ по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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