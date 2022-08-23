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В Госдуме объяснили визит президента Польши в Киев

Депутат Белик назвал возможные цели приезда президента Польши Дуды в Киев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 23 августа назвал «Известиям» возможные цели приезда президента Польши Анджея Дуды в Киев.

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Он подчеркнул, что «прочно стоящая на ступеньках русофобии Польша всегда готова подбрасывать уголь в огонь противостояния Украины и России», а своим визитом Дуда как бы «олицетворяет европейскую поддержку киевского режима».

«Накануне Дня независимости Украины [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому и его клике важно создать иллюзию того, что Европа подставит плечо и поможет», — заявил депутат.

Белик отметил, что формально программа визита Дуды не является секретом, «вновь мы слышим о военной поддержке Украины со стороны Польши, еще одним абсурдным мероприятием станет саммит Крымской платформы».

«Нельзя забывать, что в нынешней ситуации Варшава преследует свои собственные геополитические интересы. Не случайно польский лидер весной заявлял, что у Польши с Украиной вскоре не будет границ. Как бы то ни было, имперские амбиции не дают Польше покоя: эта страна стремится обрести вес, чтобы в дальнейшем влиять на политический климат в Европе», — заключил Белик.

До этого президент Польши находился с визитом в Киеве в апреле вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, лидером Литвы Гитанасом Науседой и президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Главы государств обсудили с Зеленским спецоперацию РФ по защите Донбасса.

После президент Польши прибыл в Киев с новым официальным визитом 22 мая. Дуда стал первым главой иностранного государства, который выступил в украинском парламенте после начала российской спецоперации.

В мае секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на наличие у Запада особых планов на территорию Украины. Как отметил Патрушев, подтверждением тому стали визит в Киев Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.

5 мая Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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