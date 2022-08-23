Штормовое предупреждение по высокой пожароопасности объявлено на Кубани

На Кубани объявлено штормовое предупреждение по высокой пожароопасности. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«23–24 августа местами в западной половине края ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса», — говорится в сообщении.

Также в эти дни сохранится пожароопасность 4-го класса в центральных районах, местами в западной половине края и на Черноморском побережье.

В МЧС напомнили, что, находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Также, заметив начинающийся пожар в лесу, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «101» в пожарную охрану.

В ряде регионов России продолжают действовать лесные пожары.

Ранее в этот день экстренным службам удалось локализовать пожар в Каменском районе Ростовской области. Как рассказал журналистам замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Завер, в тушении пожара принимают участие 471 человек и 75 единиц техники.

За день до этого в МЧС заявили, что пожар в Каменском районе не несет угрозы населенным пунктам. Также в ведомстве сообщили, что площадь пожара увеличилась с 10 до 20 га.

Тогда же сообщалось, что на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров.

Лесные пожары обусловлены в том числе жаркой погодой, установившейся в центральной части России. В столице в последнюю неделю августа ожидается аномально жаркая погода — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.