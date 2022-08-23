В МЧС сообщили о локализации пожара в одном из районов Ростовской области
Экстренным службам удалось локализовать пожар в Каменском районе Ростовской области. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Каменский район. Локализация на 54 га в 08:50 мск», — указано в сообщении.
Как рассказал журналистам замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Завер, в тушении пожара принимают участие 471 человек и 75 единиц техники.
Ранее, 22 августа, в МЧС сообщили, что пожар в Каменском районе не несет угрозы населенным пунктам. Также в ведомстве сообщили, что площадь пожара увеличилась с 10 до 20 га.
Информация о пожаре в Калитвинском лесничестве поступила в 14:28 мск в понедельник. Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение на площади 0,5 га. Однако к вечеру площадь пожара увеличилась в два раза из-за жаркой погоды и сильного ветра.
Расстояние от пожара до ближайших населенных пунктов составляет всего несколько километров: 1,5–2 км — до населенного пункта Диченский и порядка 2 км — до Лесного.
22 августа сообщалось, что на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Два пожара по-прежнему наблюдаются на землях лесного фонда на площади почти 7,5 тыс. га. Другие два возгорания действуют на землях особо охраняемых природных территорий в заповедниках «Окский» и «Мещерский» на площади 1,1 тыс. га. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади 45 га.
В результате лесных пожаров в некоторых районах Москвы снова наблюдаются сильный запах гари и смог. По данным очевидцев, такие ситуации сложились в районах Зюзино и Коньково, а также на западе города, в Раменках.