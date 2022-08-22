Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 20 га

Площадь лесного пожара в Каменском районе Ростовской области увеличилась до 20 га. Об этом 22 августа сообщило управление МЧС по региону.

«По состоянию на 18:15 мск площадь около 20 га», — заявили в ведомстве ТАСС.

В предыдущем сообщении отмечалось, что на 17:20 мск площадь возгорания составляла 10 га.

Информация о пожаре поступила в 14:28 мск в понедельник. Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение на площади 0,5 га. Однако к вечеру площадь пожара увеличилась из-за жаркой погоды и сильного ветра.

Очаг возгорания находится в пределах 2 км от населенных пунктов Диченского и Лесного.

В тушении пожара задействованы 150 человек и 47 единиц техники. Кроме того, для борьбы с огнем на место вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России, а также выдвинулся пожарный поезд. На трассе М-4 «Дон» организовано дежурство экипажей ГИБДД.

17 августа сообщалось о ликвидации пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области. Накануне его площадь доходила до 331 га. За сутки борьбы с огнем авиация МЧС РФ совершила 79 заходов из двух самолетов и вертолета. Уточняется, что в ходе противопожарных мероприятий было сброшено было сброшено более 260 т воды.

Тогда же экстренные службы сообщили, что пожар, разгоревшийся в лесу Ростовской области, перешел на три населенных пункта — станицу Верхнекундрюченская, хуторы Кривая Лука и Черни.

Как заявил глава МЧС Александр Куренков, для ликвидации пожара в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области была увеличена авиационная группировка. Министр отметил, что перекинувшийся на поселок лесной пожар не привел к жертвам.