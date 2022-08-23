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Косметолог предупредила о старении кожи из-за излучения смартфона

Косметолог Середкина указала на опасность излучения от смартфона, которое вызывает старение кожи
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Фото: Global Look press/Karl-Josef Hildenbrand
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Нахождение в течение шести часов перед ноутбуком, смартфоном или телевизором равносильно воздействию на кожу получасового пребывания на полуденном солнце без какой-либо защиты. Об этом 23 августа рассказала косметолог, диетолог, главный врач клиники СПИК Москва Ольга Середкина.

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По словам специалиста, основное излучение, которое производит телефон, — это синий свет, но, в отличие от УФ-излучения, он не приводит к ожогам и покраснениям, а вредит незаметно.

«Воздействие синего света приводит к гиперпигментации. Кроме того, воздействие гаджетов ускоряет старение кожи, вызывает образование пятен и обезвоживание. Экспериментально доказано, что синий спектр света, исходящий от смартфона, негативным образом сказывается на синтезе коллагена в слоях эпидермиса», — цитирует косметолога «Газета.Ru».

Врач предупредила, что для сохранения красоты и здоровья следует ограничивать время взаимодействия с телефоном в течении суток, а также пользоваться при разговоре, по возможности, наушниками.

Ранее, 10 августа, заведующая эпидемиологическим отделом филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково (ГК «Медскан») Оксана Чикина сообщила, что на смартфонах, как и на любых других поверхностях, оседают опасные микроорганизмы. Чикина подчеркнула, что гаджеты нужно регулярно чистить. Для этого можно использовать антисептик на спиртовой основе или специальные ультрафиолетовые установки.

До этого, 21 июня, врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова отметила, что экраны телевизоров, смартфонов и планшетов могут вызывать проблемы со сном, поскольку они излучают свет в том числе в синем спектре. Его, по словам врача, стоит избегать и отключать гаджеты хотя бы за полтора часа до отхода ко сну.

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