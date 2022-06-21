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Сомнолог назвала простой способ улучшить качество сна

Сомнолог Дорохова посоветовала перед сном надевать желтые очки
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Фото: unsplash/Gaelle Marcel
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Врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала, как улучшить качество сна.

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В беседе с Life.ru во вторник, 21 июня, специалист отметила, что проблемы со сном могут вызывать экраны телевизоров, смартфонов и планшетов, поскольку они излучают свет в том числе в синем спектре. Его, по словам врача, стоит избегать хотя бы за полтора часа до отхода ко сну.

Если сделать это возможности нет, то можно воспользоваться желтыми очками, блокирующими синий спектр и позволяющими мелатонину вырабатываться в нужном объеме. Помимо этого, такие очки «позволяют снизить зрительное напряжение, уменьшают риск пробуждения с ощущением «песка в глазах».

Эксперимент с «желтые очки» провели в Колумбийском университете. Согласно результатам исследования, они также помогают побороть бессонницу. По словам специалистов, янтарные линзы улучшают качество сна и увеличивают его продолжительность. Участники исследования сообщили о снятии проблем бессонницы и снижении артериального давления.

Дорохова посоветовала надевать такие очки за полчаса до сна, тогда мелатонин будет вырабатываться правильно.

«Оптимально, если очки будут изготовлены из качественных материалов с сертифицированным светофильтром», — заключила специалист.

В мае врач-невролог, врач-гирудотерапевт, врач-сомнолог Ольга Зинчева предупредила о риске онкологии из-за сна рядом со смартфоном. Она пояснила, что радиочастотное излучение от смартфонов поглощается организмом человека и негативно сказывается на здоровье. При этом особую опасность излучение от смартфонов представляет для людей с патологиями сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем, а также для детей и беременных женщин.

В марте диетолог Яна Прудникова рассказала, что внезапные пробуждения по ночам могут быть признаком серьезной болезни, в частности, заболевания внутренних органов. Они могут возникнуть из-за психологического состояния, но нелишним будет обследовать поджелудочную железу, печень и надпочечники. Также следует пройти тест на толерантность к углеводам, который покажет, имеется ли риск развития диабета, проверить уровень гормона кортизола и биохимию поджелудочной железы и печени, сообщает телеканал «360».

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