Невролог предупредила о риске онкологии из-за сна рядом со смартфоном

Радиочастотное излучение от смартфонов поглощается организмом человека и негативно сказывается на здоровье, повышая риск развития опасных заболеваний, в том числе онкологии. Об этом 24 мая предупредила врач-невролог, врач-гирудотерапевт, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

Так, специалист сделала отсылку к результатам некоторых исследований, которые показали, что радиочастотное излучение повышает вероятность развития онкологических заболеваний и бесплодия, неврологических и психических расстройств.

При этом особую опасность излучение от смартфонов представляет для людей с патологиями сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем, а также для детей и беременных женщин.

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Чтобы снизить риски развития осложнений, Зинчева порекомендовала ночью держать телефон на расстоянии не ближе, чем 2 метра от человека.

«Некоторые люди зависимы от мобильных устройств, поэтому им важно, чтобы телефон находился в зоне их видимости, но на безопасном расстоянии. Для этого его необходимо держать на дистанции в 2 метра от своей постели. Такого расстояния достаточно для того, чтобы телефон было видно, и в то же время устройство не послужило причиной для возникновения негативных последствий», — предупредила специалист.

6 апреля начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов предупредил, что излучение от электрических приборов, электромагнитное поле которых превышает гигиенические нормативы, является опасным для людей. По его словам, источником такого излучения являются радиотехнические объекты, которые передают на расстояния большие объемы информации, например, базовые станции сотовой связи, которые размещаются в жилой территории.