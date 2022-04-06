Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о срыве украинской стороной обмена военнопленными
Общество
Сенатор назвала смерть Жириновского концом целой политической эпохи
Мир
Захарова назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей
Мир
Финский ж/д оператор VR заявил о намерении прекратить грузовое сообщение с РФ
Общество
Утвержден новый порядок назначения инвалидности в России
Мир
Орбан заявил о неминуемой расплате за антироссийские санкции
Мир
Блинкен пообещал Украине поставить по десять ПТРК на каждый российский танк
Мир
Орбан и Путин обсудили по телефону оплату российского газа за рубли
Мир
Генассамблея ООН рассмотрит отстранение России от участия в СПЧ
Общество
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Мир
Спецназ Росгвардии захватил боевую технику и оружие ВСУ под Харьковом

В Роспотребнадзоре рассказали о видах опасного излучения от электроприборов

Сотрудник Роспотребнадзора Гуськов: излучение от электрических приборов может быть опасным для людей
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Излучение от электрических приборов, электромагнитное поле которых превышает гигиенические нормативы, является опасным для людей. Об этом предупредил начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов 6 апреля.

Трата за успех: бизнес оценил объединение энергозон в РФ в миллиарды рублей
Но эксперты считают, что мера может обеспечить более справедливое распределение тарифной нагрузки между регионами

Как рассказал специалист, чаще всего источником мощных электромагнитных полей становятся радиотехнические объекты, которые передают на расстояния большие объемы информации. Как, например, базовые станции сотовой связи, которые размещаются в жилой территории.

«Есть земные станции спутниковой связи, радиорелейные станции, есть ближние и дальние приводы (радиолокационные установки) у аэропортов. На местности также работают радары (радиолокаторы) гидрометеорологического, военного и специального назначения, которые также сканируют пространство и излучают электромагнитое поле. Не стоит забывать о ретрансляторах радио- и телевизионного сигнала гражданского назначения», — заявил представитель Роспотребнадзора «Газете.Ru».

К группе факторов риска 2В (по данным Международного агентства рака (МАИР) относится электромагнитное поле радиочастотного диапазона, которое представляет «возможную канцерогенность для человека».

«Накопление канцерогенного и/или мутагенного эффектов излучения в конечном итоге может привести к развитию новообразования, преимущественно в крови или тканях головного мозга», — пояснил Гуськов.

Он также сообщил, что в Роспотребнадзоре контролируют электромагнитную обстановку в жилых районах. К нарушителям применяются меры вплоть до оставления их деятельности. В их роли часто оказываются операторы базовых станций, увеличивающие их мощность до такой степени, что электромагнитное излучение начинает превышать норму.

Ранее в феврале российские врачи назвали жизнь в небоскребах опасной для здоровья. По данным специалистов, экологи не рекомендуют проживание выше 6-го этажа, так как на высоте 20–25 м начинает ослабевать влияние магнитного поля на человека, на 7–9-м этажах оно сокращается вдвое. Снижение воздействия вызвано железобетонными перекрытиями: чем выше этаж, тем больше их между человеком и землей. По этой причине у человека может снижаться иммунитет, а сердечно-сосудистая система испытывает дополнительную нагрузку.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022