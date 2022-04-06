В Роспотребнадзоре рассказали о видах опасного излучения от электроприборов

Излучение от электрических приборов, электромагнитное поле которых превышает гигиенические нормативы, является опасным для людей. Об этом предупредил начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов 6 апреля.

Как рассказал специалист, чаще всего источником мощных электромагнитных полей становятся радиотехнические объекты, которые передают на расстояния большие объемы информации. Как, например, базовые станции сотовой связи, которые размещаются в жилой территории.

«Есть земные станции спутниковой связи, радиорелейные станции, есть ближние и дальние приводы (радиолокационные установки) у аэропортов. На местности также работают радары (радиолокаторы) гидрометеорологического, военного и специального назначения, которые также сканируют пространство и излучают электромагнитое поле. Не стоит забывать о ретрансляторах радио- и телевизионного сигнала гражданского назначения», — заявил представитель Роспотребнадзора «Газете.Ru».

К группе факторов риска 2В (по данным Международного агентства рака (МАИР) относится электромагнитное поле радиочастотного диапазона, которое представляет «возможную канцерогенность для человека».

«Накопление канцерогенного и/или мутагенного эффектов излучения в конечном итоге может привести к развитию новообразования, преимущественно в крови или тканях головного мозга», — пояснил Гуськов.

Он также сообщил, что в Роспотребнадзоре контролируют электромагнитную обстановку в жилых районах. К нарушителям применяются меры вплоть до оставления их деятельности. В их роли часто оказываются операторы базовых станций, увеличивающие их мощность до такой степени, что электромагнитное излучение начинает превышать норму.

Ранее в феврале российские врачи назвали жизнь в небоскребах опасной для здоровья. По данным специалистов, экологи не рекомендуют проживание выше 6-го этажа, так как на высоте 20–25 м начинает ослабевать влияние магнитного поля на человека, на 7–9-м этажах оно сокращается вдвое. Снижение воздействия вызвано железобетонными перекрытиями: чем выше этаж, тем больше их между человеком и землей. По этой причине у человека может снижаться иммунитет, а сердечно-сосудистая система испытывает дополнительную нагрузку.