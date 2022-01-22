 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ФРГ заблокировали передачу Эстонией Киеву немецкого оружия
Общество
Снежный покров за сутки в Москве стал выше на 6 см
Мир
Псаки допустила возможность нового контакта президентов США и России
Общество
Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Мир
В Белом доме анонсировали дополнительную военную помощь Украине
Мир
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Мир
На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию препарата «МИР-19» против COVID
Мир
Швейцария заявила о готовности снова принять у себя саммит Россия–США
Мир
Генсек ООН предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса
/

Эфирные создания: эксперты рассказали о рисках для мобильных устройств

Опасность потери данных продолжает преследовать россиян
Фото: Depositphotos.com/ymgerman
Главный слайд
Начало статьи
Эфирные создания: эксперты рассказали о рисках для мобильных устройств
2022-01-20 18:57:24">
2022-01-20 18:57:24
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты в области интернет-безопасности подвели итоги прошлого года и указали на текущие тенденции. Продолжатся кибератаки на мобильные устройства на всех операционных системах. Мошенники не откажутся от методов социальной инженерии и банальных краж смартфонов. Подробности — в материале «Известий».

Холодные факты и горящие прогнозы

По словам аналитиков Orange Cyberdefense, в прошлом году наблюдался стремительный рост количества новых атак на смартфоны и мобильные устройства. Согласно приведенным в докладе Security Navigator 2022 данным, из более 94,8 тыс. инцидентов с информационной безопасностью, отмеченных как потенциальные угрозы, почти 34,2 тыс. (или 36%) были подтверждены. Это на 13% больше, чем годом ранее.

Эксперты российской Group-IB назвали наиболее актуальной для россиян в 2022 году угрозой онлайн-мошенничество, на которое приходится 73% всех киберпреступлений. 56% из них составляет скам — обман с добровольным платежом и раскрытием данных жертвы, в том числе во время телефонного разговора с преступниками, а еще 17% — фишинг.

Эфирные создания
мобильный телефон девушки
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Находка кода: до 33% смартфонов в РФ могут быть уязвимы для прослушки через процессор
Что позволяет шпионить за россиянами

— Львиная доля интернет-трафика приходится на мобильные устройства, — подчеркивают в Group-IB. — Люди всё больше времени проводят в социальных сетях и мессенджерах, где злоумышленники активно закупают таргетированную рекламу и организуют мошеннические рассылки. Также выявить подозрительную активность со смартфона визуально сложнее, как и проверить на подлинность — это связано с особенностью устройств.

Пользователи смартфонов не так внимательны к тому, что написано в адресной строке, и чаще не замечают подмену доменного имени, особенно когда разница минимальна. Зачастую браузеры на мобильных устройствах обрезают полный путь к странице, оставляя только доменное имя. Есть способы использовать подобное поведение в целях злоумышленника. Например, зарегистрировав достаточно длинное имя, которое будет показываться в адресной строке так, как того ожидает пользователь от легитимного ресурса.

Как прогнозируют многие эксперты в области информационной безопасности, количество атак на мобильные устройства в 2022 году будет расти. В свете этого глава группы защиты инфраструктурных ИТ компании «Газинформсервис» Сергей Полунин и ряд других специалистов предлагают выделять пять аспектов, на которые сегодня важно обратить внимание при использовании смартфонов: социальная инженерия, публичные Wi-Fi-сети, вредоносный код, слабые пароли, утеря или кража телефонов.

Механики душ

Дали течь: как сделать переписку в мессенджерах защищенной
Эксперты назвали самые безопасные приложения

Социальная инженерия долго будет сохранять лидирующие позиции в арсенале мошенников. Всё же мобильные платформы и магазины приложений стараются тщательно следить за размещаемым контентом, в связи с чем случайная установка вредоносных приложений становится маловероятной, отмечает эксперт центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая.

— Пользователю следует искать и скачивать приложения только в официальных магазинах. Не поддаваться на предложения скачать, например, «улучшенную» версию социальной сети со специального сайта или версию приложения с уже вшитой полностью оплаченной подпиской, — говорит Екатерина Рудая. — В самом магазине приложений также стоит быть внимательным: скачивайте приложения только у проверенных разработчиков. И помните, что все внутренние трансакции проводятся не внутри приложения, а через магазин, в котором вы приложение приобрели. Проще говоря, покупка фильма или книги в приложении должна осуществляться через сервис Google Play или Apple Store.

Эфирные создания
соцсети
Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Директор компании UserGate Дмитрий Курашев напоминает, что пользователям необходимо быть в курсе новых вариантов мошенничества, следить за новостями и трендами и помнить простой совет — при любом подозрительном звонке от якобы банка класть трубку и перезванивать самостоятельно по официально известному номеру.

Ненадежные публичные Wi-Fi-сети

В пылу азарта: хакеры атакуют любителей играть на смартфонах
Как распознать нечестных геймеров или мошенников в мобильных приложениях

Проблема с общественными Wi-Fi-сетями в том, что мы никогда не знаем, кто и как их настроил, замечает Сергей Полунин. Перехват трафика в беспроводной сети — довольно тривиальная задача, и злоумышленники могут получить доступ к паролям, данным кредитных карт и перепискам в мессенджерах. Поэтому лучше избегать публичных беспроводных сетей. Но если без этого никак не обойтись, убедитесь хотя бы, что передаваемые данные зашифрованы должным образом (в адресной строке должен быть указан протокол https, свидетельствующий о безопасном соединении).

— Стоимость мобильного интернета уже не так высока. Но если у вас нет иного выбора, используйте общественные сети только с применением надежного VPN. Также советуем не использовать банковские и иные критичные системы при таких подключениях и удалять данные о подключении публичных Wi-Fi-сетей сразу же после использования, — отмечает эксперт по информационной безопасности компании «Киберпротект» Евгений Родыгин.

Эфирные создания
вай фай сеть
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Вредоносный код

Троянский фон: россиянам угрожает Android-вирус, ворующий банковские пароли
Как распознать заражение смартфона и предотвратить утечку данных

Основной способ доставки вредоносного программного обеспечения на устройство жертвы — рассылка мошеннических электронных писем или SMS. В них якобы от лица доверенной организации мошенники просят перейти по ссылке или открыть документ во вложении. Совершая эти действия, пользователь может загрузить вирус. Поэтому следует тщательно проверять отправителей письма и осторожно относиться к сообщениям, в которых просят совершить одно из перечисленных действий.

— Пользователям не следует скачивать из ненадежных источников установочные файлы программ и операционных систем, медиафайлы, документы, — говорит директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов. — Вместе с любым скачанным из непроверенного источника файлом пользователь рискует получить бонусом вредоносное программное обеспечение.

Исследователь Eset Амер Овайда рассказал «Известиям», что резервное копирование поможет сохранить всю важную и полезную информацию, хранящуюся на смартфоне.

Эфирные создания
iCloud
Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
Цифровой куш: шантажировавшие Apple хакеры получают до 40% от выкупа
Эксперты выяснили, какую долю «заработанного» обычно берут вымогатели вроде REvil и на что уходит остальная часть денег

При резервном копировании iPhone или любого другого девайса на iOS есть два основных способа на выбор, — говорит Амер Овайда. — Первый вариант — хранение резервной копии на компьютере или съемном носителе. Если вы используете macOS Mojave, то необходимо установить на компьютер программное обеспечение iTunes от Apple (на Mac оно установлено по умолчанию). Если используется macOS Catalina и выше, то вместо iTunes вы найдете эту опцию в Finder.

Второй вариант — это резервное копирование в iCloud прямо с вашего устройства, напоминает нам Овайда. В настройках выберете iCloud, а затем нажмите «создать резервную копию сейчас».

— Как и в случае с устройствами iOS, в Android есть возможность создавать резервные копии в облаке, — говорит Амер Овайда. — Варианты копирования варьируются от бренда к бренду, но универсальное решение — хранилище Google, доступное для большинства устройств Android.

В 2022 году вредоносный код появляется и на новых чипах, например М1 от Apple, которые многие считают безопасными. Мы можем стать свидетелями неожиданных атак на якобы «чистые» операционные системы, предупреждает директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин.

Слабые пароли

Злоумышленники используют специальные программы для подбора паролей — чем слабее пароль, тем проще его взломать. Сложный пароль должен быть длинным, состоять из цифр и букв разного регистра. Однако важно, чтобы ранее этот же пароль не использовался для авторизации в другой учетной записи. Если он был скомпрометирован, злоумышленники обязательно попробуют использовать его для взлома.

— Переходите на двухфакторную идентификацию, используйте аппаратные решения для подтверждения личности и уведомления, — советует Дмитрий Паршин. — Пароли как средство защиты давно морально устарели и не должны уже применяться. Если пароль — это единственная защита ваших данных, то нужно менять сервис или искать более надежную защиту.

Эфирные создания
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Fabian Strauch

Утеря или кража телефона

Пошли на поправку: кто предотвратит утечки персональных данных
Депутаты и регулятор вносят изменения в законодательство для защиты пользователей от мошенников

Неважно, как именно вы лишились телефона — забыли в кафе или его вытащили из вашего кармана. Важна оперативность, с которой вы отреагируете на потерю с точки зрения сохранения конфиденциальности важной для вас информации. Прежде всего необходимо заранее включить функции «Отслеживание телефона» и «Удаленная очистка данных», советуют специалисты. Во-вторых, нужно позаботиться, чтобы телефон можно было разблокировать только с помощью биометрии или хотя бы сложного пароля. И в-третьих, после утери необходимо оперативно сменить пароли к сервисам, доступным с телефона. Если злоумышленники разблокируют телефон, может быть поздно.

— Стоит использовать блокировку по отпечатку пальца или лицу, чтобы злоумышленник не мог подсмотреть код, а сам код вводить только при крайней необходимости. В случае утери телефона необходимо принудительно разлогиниться на всех сервисах, которые использовались на устройстве, — говорит Екатерина Рудая.

Дмитрий Паршин рекомендует пользоваться современными технологическими решениями, позволяющими удаленно блокировать и стирать информацию на смартфоне. Такие возможности есть во многих устройствах, поэтому ничего специфического искать не придется. Эксперт подчеркивает, что хранение данных и контактов в облаке позволит быстро восстановить их на новом смартфоне.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022