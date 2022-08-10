Эпидемиолог рассказала о кишечной палочке на поверхности смартфона

Опасные микроорганизмы оседают на смартфонах, как и на любых других поверхностях. Об этом заведующая эпидемиологическим отделом филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково (ГК «Медскан») Оксана Чикина сообщила «Газете.Ru» 10 августа.

Она рассказала, что в университете Куфы в Ираке была проведена оценка бактериальной контаминации поверхности 300 мобильных телефонов, взятых у студентов и преподавателей учреждения. По итогам исследования установлено, что 86% устройств были загрязнены средним бактериальным числом. На золотистый стафилококк в среднем пришлось 20% обнаруженных микроорганизмов, на пневмококк – 12%, кишечную палочку – 9%.

«Таким образом, мобильный телефон становится потенциальным источником передачи инфекционных заболеваний», — заключила она.

Чикина подчеркнула, что гаджеты нужно регулярно чистить. Для этого можно использовать антисептик на спиртовой основе или специальные ультрафиолетовые установки.

Офтальмолог-хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль 1 июля рассказала, что синее излучение от экрана смартфона может негативно воздействовать на глаза. По словам врача, синий свет — волны средней длины, проецирующие HEV-излучение. При попадании в глаза оно представляет опасность, влияя на процессы репарации сетчатки. Она отметила, чтобы ограничит негативное влияние, можно использовать защитные стекла для гаджетов с фильтрами. Кроме того, пользователи могут включать «ночной режим».