Офтальмолог Коваль назвала способы защиты глаз от излучения смартфонов

Синее излучение от экрана смартфона может негативно воздействовать на глаза. Об этом в пятницу, 1 июля, заявила офтальмолог-хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль.

По ее словам, синий свет — это волны средней длины, проецирующие HEV-излучение. При попадании в глаза оно представляет опасность, влияя на процессы репарации сетчатки глаза.

«Свободные радикалы, накапливаясь в сетчатке, разрушают ее целостность. В итоге во время осмотра глазного дна мы замечаем повреждение наружных слоев и пигментного эпителия сетчатки и нередко ставим диагноз «световая ретинопатия», — рассказала Коваль «Газете.Ru».

Она подчеркнула, что источниками синего света могут быть не только мониторы компьютеров и экраны смартфонов или планшетов, но и лампы теплого света.

Коваль заявила, что чтобы ограничить негативное влияние синего излучения на глаза от экрана смартфона, можно поискать защитные стекла для гаджетов с фильтрами, а также включать «ночной режим» на гаджете, чтобы свет на нем становился приглушенным.

«Можно также использовать защитные фильтры компьютерных очков, которые рекомендуется надевать во время повседневной работы. Однако кардинально минимизировать вред от синего света можно, ограничив время использования гаджетов. Это касается детей, глаза которых гораздо уязвимее, чем глаза взрослого», — пояснила эксперт.

24 мая врач-невролог «СМ-Клиники» Ольга Зинчева заявила, что радиочастотное излучение от смартфонов поглощается организмом человека и негативно сказывается на здоровье. В частности, такое излучение может повысить риск опасных заболеваний, в том числе онкологии.

По ее словам, особую опасность излучение от смартфонов представляет для людей с патологиями сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем, а также для детей и беременных женщин. Чтобы снизить риски развития осложнений, Зинчева порекомендовала ночью держать телефон на расстоянии не ближе чем 2 м от человека.