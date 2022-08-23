В МЧС рассказали о работе по тушению пожаров в Рязанской области

Борьба с природными пожарами в Рязанской области идет в круглосуточном режиме. Об этом рассказало МЧС России в своем Telegram-канале во вторник, 23 августа.

«Силы Спасского, Рязанского и Клепиковского районных звеньев РСЧС работают в режиме «Чрезвычайная ситуация». Тушение осложняет жаркая погода до 31 градуса и порывистый ветер. Площадь активного горения составляет 183 га», — говорится в публикации.

Как сообщается, группировка сил и средств составляет более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники. Кроме того, в ликвидации огня задействованы 17 воздушных судов, авиацией выполнены 2409 сливов, а также сброшены 15 253 т воды.

В понедельник, 22 августа, стало известно, что из Москвы в Рязанскую область на тушение пожаров направлены дополнительно 6 тыс. человек, в том числе 302 сотрудника МЧС.

По данным сайта «Авиалесоохраны» на 22 августа, на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

В этот же день пожарные попали в огненную ловушку во время тушения лесного пожара в Рязанской области. На кадрах видно, как водитель автомобиля пытается преодолеть участок дороги, который охватило огнем.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.