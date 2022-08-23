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На Украине призвали воровать российский газ и продавать его в Европу

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Киев должен начать воровать газ из России, который идет по газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», и продавать его самостоятельно в страны Евросоюза (ЕС). Об этом 23 августа заявил бывший глава правящей партии «Слуга народа» Украины, депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

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По мнению Разумкова, голубое топливо принадлежит Москве до тех пор, пока оно не пересечет границу Евросоюза, а там оно уже якобы подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.

«Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — уверен парламентарий, заявивший об этом на своей странице в Facebook (принадлежит к организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Разумков считает, что свои действия Киев должен «оправдывать» тем, что Россия добилась воссоединения Крыма, и поэтому теперь Украине можно «реквизировать» активы РФ. Также он предложил не обращать внимания на договоры, которые у России заключены со странами Европы.

«Уренгой-Помары-Ужгород» — экспортный магистральный газопровод, построенный СССР в 1983 году для поставки природного газа (СПГ) с месторождений севера Западной Сибири потребителям в республиках Союза и странах центральной и Западной Европы.

19 августа оператор ГТС Украины (ОГТСУ) предложил компенсировать перебои в работе «Северного потока» с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу. Отмечается, что мощности украинской газотранспортной системы и польского маршрута более чем достаточны для обеспечения выполнения обязательств по поставкам российского газа в страны Европы.

14 июля обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу заявила, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом и ей грозит дефицит газа. Лу напомнила, что жители Европы уже выражают недовольство из-за увеличения цен на товары и из-за инфляционного давления.

До этого, 20 мая, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране следует перекрыть российский трубопровод «Дружба», транзит по которому обеспечивает нефтью Европу и является одним из источников доходов для украинского бюджета. Он призвал европейские страны, некоторые из которых заявляли, что прекращение поставок российских энергоносителей приведет к экономическому кризису, солидаризироваться против борьбы с Россией.

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