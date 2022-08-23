На Украине призвали воровать российский газ и продавать его в Европу

Киев должен начать воровать газ из России, который идет по газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», и продавать его самостоятельно в страны Евросоюза (ЕС). Об этом 23 августа заявил бывший глава правящей партии «Слуга народа» Украины, депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

По мнению Разумкова, голубое топливо принадлежит Москве до тех пор, пока оно не пересечет границу Евросоюза, а там оно уже якобы подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.

«Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — уверен парламентарий, заявивший об этом на своей странице в Facebook (принадлежит к организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Разумков считает, что свои действия Киев должен «оправдывать» тем, что Россия добилась воссоединения Крыма, и поэтому теперь Украине можно «реквизировать» активы РФ. Также он предложил не обращать внимания на договоры, которые у России заключены со странами Европы.

«Уренгой-Помары-Ужгород» — экспортный магистральный газопровод, построенный СССР в 1983 году для поставки природного газа (СПГ) с месторождений севера Западной Сибири потребителям в республиках Союза и странах центральной и Западной Европы.

19 августа оператор ГТС Украины (ОГТСУ) предложил компенсировать перебои в работе «Северного потока» с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу. Отмечается, что мощности украинской газотранспортной системы и польского маршрута более чем достаточны для обеспечения выполнения обязательств по поставкам российского газа в страны Европы.

14 июля обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу заявила, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом и ей грозит дефицит газа. Лу напомнила, что жители Европы уже выражают недовольство из-за увеличения цен на товары и из-за инфляционного давления.

До этого, 20 мая, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране следует перекрыть российский трубопровод «Дружба», транзит по которому обеспечивает нефтью Европу и является одним из источников доходов для украинского бюджета. Он призвал европейские страны, некоторые из которых заявляли, что прекращение поставок российских энергоносителей приведет к экономическому кризису, солидаризироваться против борьбы с Россией.