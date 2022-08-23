Отец Вовк рассказал о посещении украинкой Франции в качестве беженки

Подозреваемая в убийстве российского политолога и философа Дарьи Дугиной Наталья Вовк посещала Европу в качестве беженки. Об этом во вторник, 23 августа, рассказал отец украинки.

«В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Ранее отец Натальи Вовк рассказал, что она служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Он отметил, что Вовк не принимала участия в так называемой «антитеррористической операции» Киева, которая представляла собой обстрелы мирных городов Донбасса.

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По данным ФСБ России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

Федеральная служба безопасности 22 августа также опубликовала видеозапись с допросом подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

В тот же день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов посоветовал Наталье Вовк немедленно просить убежища в России. Он объяснил, что в противном случае украинские спецслужбы могут избавиться от нее как от опасного свидетеля.