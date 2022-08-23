Компания IMAX запретила свой формат в российских кинотеатрах

Канадская компания IMAX, ушедшая из России этим летом, запретила показывать российские фильмы в одноименном формате. Об этом в интервью РБК 23 августа рассказал генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Он пояснил, что несмотря на то, что установленное в российских кинотеатрах оборудование принадлежит отечественным прокатчикам, разрешение на его применение всё равно необходимо получать у канадской компании.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — пояснил Васясин.

Он выразил мнение, что компания вернется в Россию при первой же возможности, но российские прокатчики собираются пересмотреть условия сотрудничества, чтобы исключить вероятность одностороннего ухода. Если IMAX не вернется, ей предстоят суды.

«У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — заключил Васясин.

23 июля член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил, что корпорация IMAX уходит из России. Он добавил, что последним днем официальной работы IMAX в России было 31 мая, а с 1 июня компания перестала работать в стране.

19 мая стало известно, что в Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах. Крупнейшая на рынке сеть «Синема Парк / Формула Кино» уже отказалась от двух объектов в столице. В компании уточнили «Известиям», что залы закрылись в торговых центрах «Ладога» и «Глобал сити».

Крупнейшие мировые кинокомпании, в том числе Warner Bros., Disney и Universal, с марта приостановили показы своих новинок в России. Однако 23 июля глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что киностудии Disney и Sony хотят вернуться в российский прокат путем параллельного импорта.

Американский стриминговый сервис кино и сериалов Netflix также 6 марта приостановил работу на территории России. 3 марта стало известно, что Netflix приостановил работу над российскими проектами из-за ситуации вокруг Украины.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.

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