В Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах (ТЦ). Крупнейшая на рынке сеть «Синема Парк / Формула Кино» уже отказалась от двух объектов в столице, рассказали «Известиям» в компании в четверг, 19 мая. Это произошло в марте и апреле, добавили там. В компании уточнили: залы закрылись в торговых центрах «Ладога» и «Глобал сити».

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил в беседе с «Известиями», что на площади прекративших работу объектов были заключены так называемые нерасторжимые договоры аренды. Они подразумевают, что кинотеатры должны функционировать до конца срока контракта. Торговым центрам невыгодно закрытие залов, так как трафик зависит в том числе и от киноплощадок, уточнил он. Поэтому владельцы моллов готовятся к судебным разбирательствам. Вполне возможно, расторжение контрактов будет сопровождаться штрафными санкциями.

По словам Шакирова, партнеры уже начали переговоры, чтобы понять, возможно ли расторгнуть контракты на фоне новой экономической реальности. Такие консультации с ТЦ ведут все крупнейшие владельцы кинозалов.

«У нас идет непрерывный процесс переговоров со всеми арендодателями по условиям аренды во всех городах. Компания начала этот процесс из-за падающей выручки. Закрытие кинотеатра — это крайний шаг в случае, если площадка станет убыточной для сети. Всего в сеть входит 76 объектов, из них 23 — в Москве», — добавили в «Синема Парк / Формула Кино».

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«Уйти с экраном: в Москве начали закрывать кинотеатры в ТЦ»