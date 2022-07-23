Ассоциация владельцев кинотеатров заявила об уходе IMAX из России

Специализирующаяся на кинотехнологиях корпорация IMAX уходит из России. Об этом в субботу, 23 июля, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

«Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехал в Лондон», — сказал он ТАСС.

Отмечается, что последним днем официальной работы IMAX в России было 31 мая, а с 1 июня компания перестала работать в РФ.

19 мая стало известно, что в Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах. Крупнейшая на рынке сеть «Синема Парк / Формула Кино» уже отказалась от двух объектов в столице. В компании уточнили «Известиям», что залы закрылись в торговых центрах «Ладога» и «Глобал сити».

Крупнейшие мировые кинокомпании, в том числе Warner Bros., Disney и Universal, с марта приостановили показы своих новинок в России.

Американский стриминговый сервис кино и сериалов Netflix также 6 марта приостановил работу на территории России.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.

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