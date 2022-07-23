Disney и Sony захотели вернуться в российский прокат путем параллельного импорта

Киностудии Disney и Sony хотят вернуться в российский прокат путем параллельного импорта. Об этом в субботу, 23 июля, заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Все студии закрыли офисы (в России. — Ред.), но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — сказал он «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Disney и Sony, а также Paramount и Warner Brothers не могут сделать официальное заявление о работе с Россией, но «ищут каналы параллельного импорта».

Ранее в этот день в ассоциации сообщили, что специализирующаяся на кинотехнологиях корпорация IMAX уходит из России, а все ее сотрудники были уволены. Отмечается, что последним днем официальной работы IMAX в России было 31 мая.

12 марта кинокомпания Sony Pictures остановила всю свою деятельность на территории РФ. Кинокомпания уже отложила цифровые релизы своих фильмов, в том числе «Человек-паук. Нет пути домой». Кроме того, Sony Pictures заморозила все сделки с российскими компаниями по дистрибуции контента на телевидении.

1 марта компания Walt Disney Company объявила о приостановлении поставок своих фильмов в российские кинотеатры из-за проведения РФ специальной операции по защите населения Донбасса.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.

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