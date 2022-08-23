Из-за жары в Костромской области введут режим повышенной готовности

На территории Костромской области из-за аномально жаркой и сухой погоды был введен режим повышенной готовности, который будет действовать до 2 сентября. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Режим повышенной готовности в Костромской области вводится с 9 утра 23 августа и будет действовать до 9 утра 2 сентября. В этот период на территории региона прогнозируются высокие температурные режимы, вероятность осадков — минимальная. Руководителям федеральных и региональных органов власти, а также главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на складывающуюся обстановку, а также к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций», — сказано в сообщении.

Власти региона поручили главам муниципальных образований обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах, привести в порядок противопожарные водоемы и подъездные пути к ним. Департамент лесного хозяйства должен будет обеспечить оперативное реагирование на возможные лесные пожары. Также дополнительно будут патрулироваться места отдыха у воды.

«Два года подряд стоит жара и крайне маленькое количество осадков. Главам муниципальных образований, сельских поселений — привлекать всех работников, пожарная безопасность в лесах должна быть обеспечена. Главная задача — не допустить распространения огня на жилье людей, сохранить имущество, жизнь и здоровье наших граждан», — написал в своем Telegram-канале губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Из-за сухой и жаркой погоды в регионе введен особый противопожарный режим и установлен высокий класс пожарной опасности. Профильные ведомства переведены на усиленный режим работы, увеличено количество наземных и авиапатрулей.

Ранее в этот же день в распоряжении «Известий» появилась видеозапись того, как пожарные попали в огненную ловушку во время тушения лесного пожара в Рязанской области. На кадрах видно, как водитель автомобиля пытается преодолеть участок дороги, который охватило огнем.

Тогда же врио главы региона Павел Малков объявил, что на территории Рязанской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров. По его словам, обстановка в регионе остается напряженной. Пройденная огнем площадь составляет около 8–9 тыс. га. По данным сайта «Авиалесоохраны» на 22 августа, на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.