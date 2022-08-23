На Парамушире медведь не стал реагировать на приглашение рыбаков

Рыбаки на острове Парамушир подозвали к себе медведя, в ответ на что животное несколько раз обернулось и ушло, продемонстрировав тем самым «отказ» на приглашение. Видео встречи с косолапым было опубликовано 22 августа на YouTube-канале «Курильский робинзон».

«Миша, на, иди. На, дам!» — пытается привлечь животное один из рыбаков.

Однако приманить медведя не вышло даже звуками «кис-кис», которыми обычно подзывают кошек. По словам одного из мужчин, косолапый сначала смело направлялся к ним навстречу, но затем резко развернулся в обратном направлении.

Рыбаки рассказали, что в период нереста рыбы встречи с медведями происходят часто.

22 июля жители Петропавловска-Камчатского во дворе дома на дереве обнаружили медвежонка, отбившегося от матери. Медведицу видели недалеко от места, где находился ее детеныш.