Реклама
Прямой эфир
Политика
Запорожье и Херсон обретут правовой статус в ближайшие месяцы
Экономика
Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами Visa и Mastercard
Мир
Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве
Мир
Politico уличило США в сокрытии данных о реальных поставках оружия Украине
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 32 градусов тепла 23 августа
Мир
Призыв Кличко вернуть железный занавес между РФ и ЕС возмутил читателей Bild
Экономика
Расчетная цена газа преодолела отметку в $2,86 тыс. за кубометр
Мир
Украинские боевики описали бои с российскими военными как ад
Мир
В Венгрии уволили руководство метеоцентра после ошибочного прогноза погоды
Спорт
Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор»
Общество
ФСБ опубликовала архивные документы в годовщину бомбардировок Сталинграда
Мир
Власти ДНР конфискуют без права на компенсацию земли украинских боевиков
Сюжет:

На Парамушире медведь не стал реагировать на приглашение рыбаков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рыбаки на острове Парамушир подозвали к себе медведя, в ответ на что животное несколько раз обернулось и ушло, продемонстрировав тем самым «отказ» на приглашение. Видео встречи с косолапым было опубликовано 22 августа на YouTube-канале «Курильский робинзон».

«Миша, на, иди. На, дам!» — пытается привлечь животное один из рыбаков.

Однако приманить медведя не вышло даже звуками «кис-кис», которыми обычно подзывают кошек. По словам одного из мужчин, косолапый сначала смело направлялся к ним навстречу, но затем резко развернулся в обратном направлении.

Рыбаки рассказали, что в период нереста рыбы встречи с медведями происходят часто.

22 июля жители Петропавловска-Камчатского во дворе дома на дереве обнаружили медвежонка, отбившегося от матери. Медведицу видели недалеко от места, где находился ее детеныш.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022