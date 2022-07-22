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Отбившегося от мамы медвежонка нашли на дереве на Камчатке

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Фото: Соцсети
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Жители Петропавловска-Камчатского во дворе дома увидели медвежонка, отбившегося от матери. Очевидцы 22 июля опубликовали видео животного, сидящего на дереве, в социальных сетях.

Как рассказала автор ролика, местные жители решили помочь зверю, так как он не мог спуститься вниз самостоятельно. На место инцидента вызвали специалистов, они попытались снять его с дерева.

Однако медвежонку это не понравилось, он начал рычать, после чего упал с высоты и убежал.

Отмечается, что медведицу видели недалеко от места, где находился ее детеныш.

21 июля белая медведица, спасенная в поселке Диксон на севере Красноярского края, была вывезена в естественную среду обитания с запасом рыбы. Животному ничего не угрожает.

В тот же день спасатели во главе с главным ветеринарным врачом Московского зоопарка Дмитрием Егоровым прибыли из Норильска в Диксон на вертолете. Из-за непогоды вылет в поселок был задержан на несколько часов.

О попавшей в ловушку медведице впервые узнали 20 июля, когда жители Диксона рассказали, что к ним пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка из-под сгущенки.

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