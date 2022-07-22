Спасенную в Диксоне белую медведицу отпустили с запасом рыбы

Белая медведица, спасенная в поселке Диксон на севере Красноярского края, вывезена в естественную среду обитания с запасом рыбы. Об этом сообщает в пятницу, 22 июля, компания «Норникель».

«Молодую медведицу, названную Монеточкой, транспортировали на 60–100 км от Диксона в естественную среду, предварительно оставив запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Накануне спасатели во главе с главным ветеринарным врачом Московского зоопарка Дмитрием Егоровым прибыли из Норильска в Диксон на вертолете, который специально для спасения медведицы. Из-за непогоды вылет в поселок был задержан на несколько часов.

По словам, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, для перевозки животного на механическом заводе изготовили специальную клетку. Для хищника также собрали три мешка рыбы.

О появлении медведицы в Диксоне сообщалось в эту среду, 20 июля. Местные жители рассказали, что в поселок пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка из-под сгущенки. Момент запечатлели на видео: один из мужчин подозвал дикого зверя и попробовал ему помочь, однако достать жестянку не получилось.

Глава поселения Николай Бурак сказал «Известиям», что медведь ходил по всему поселку в поисках помощи. После того как попытки вытащить банку из пасти хищника не увенчались успехом, руководство поселка обратилось к зоозащитникам.