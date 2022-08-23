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Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Подозреваемая в убийстве российского политолога и философа Дарьи Дугиной Наталья Вовк за несколько дней до взрыва автомобиля говорила с родственниками и утверждала, что находится в Литве. Об этом во вторник, 23 августа, рассказал отец Вовк.

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«Да где-то дня три-четыре назад. Диалог был: «Как дела?» Она говорит: «Всё нормально, всё нормально». Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то (еще). Говорила, что находится вроде в Литве», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Отец подозреваемой также сказал, что не знает, как его дочь попала в Россию. При этом гражданская жена отца Вовк сообщила, что Наталья звонила из одной из стран Балтии.

«Общались дня три назад. Сказала, что Литва, Латвия, где-то там — для меня это одно и то же. С ней был ребенок и кот, она кота забрала», — сказала женщина.

Накануне соседка предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной рассказала, что Вовк могла поменять цвет машины. Она сообщила, что видела во дворе дома машину Вовк, однако тогда она была черного цвета, а не серого.

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По данным ФСБ России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца погибшей.

Федеральная служба безопасности в понедельник, 22 августа, опубликовала видеозапись с допросом подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

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